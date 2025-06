Portogallo: riprendono le ricerche della bimba inglese Maddie

Gli investigatori portoghesi hanno ripreso stamattina le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel maggio 2007 a Praia da Luz, nel Portogallo meridionale, dove trascorreva le vacanze con I genitori.

(Keystone-ATS) Lo ha riferito un portavoce della polizia all’AFP. È una zona con almeno una ventina di piccoli fondi rurali, ricca di pozzi, cisterne e ruderi, quella nei pressi di Lagos, in Algarve, dove la polizia giudiziaria portoghese è tornata in queste ore alla ricerca di indizi sulla scomparsa di Maddie, che all’epoca aveva tre anni.

Nella zona, allora, abitava anche il principale sospetto, Christian Bruckner, attualmente detenuto in un carcere tedesco per reati a sfondo sessuale. Le nuove ricerche della polizia portoghese, infatti, si svolgono fino a venerdì su mandato delle autorità tedesche, che non hanno ancora elementi per accusare Bruckner, il quale sta per scontare interamente la sua pena in Germania.

Secondo quanto riportato oggi dai media portoghesi, circa l’80% della zona interessata dalle attuali ricerche era già stata ispezionata in passato.