Presidente sudafricano Ramaphosa visita aziende Svizzera orientale

Keystone-SDA

Visita nella Svizzera orientale oggi per il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Insieme alla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter si è recato in un centro di formazione professionale e in un'azienda a Uzwil (SG), prima di spostarsi a Turgovia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta del secondo e ultimo giorno della visita di Stato del presidente sudafricano. Ramaphosa si è recato nella regione natale di Keller-Sutter. A Niederuzwil (SG) è stato accompagnato dalle autorità locali al centro di formazione professionale e continua. Successivamente si è recato a Uzwil presso l’azienda Bühler, dove il CEO gli ha fornito una panoramica dell’impresa.

Dopo il pranzo previsto nel primo pomeriggio in un castello del Canton Turgovia, stando al programma ufficiale la delegazione sarà infine congedata.

Ieri, in occasione del primo giorno della visita di Ramophosa, la Svizzera e il Sudafrica hanno firmato cinque dichiarazioni d’intenti per approfondire le relazioni tra i due Paesi. Tra gli argomenti trattati figuravano le relazioni commerciali, ma anche la cooperazione nella promozione della pace.