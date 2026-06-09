Prezzo della benzina e del diesel in calo
Dopo mesi di rincari gli automobilisti svizzeri possono tirare un sospiro di sollievo: i prezzi del carburante negli ultimi tempi stanno scendendo, seppur lentamente.
(Keystone-ATS) Secondo i dati pubblicati dal Touring Club Svizzero (TCS), attualmente il costo medio di un litro di benzina senza piombo 95 si attesta a 1,88 franchi, mentre la 98 costa 1,99 franchi. Rispetto a fine maggio si registra quindi un calo di 3 centesimi per entrambe le qualità. Anche il diesel è diventato più conveniente: viene ora venduto a 2,10 franchi, ovvero 2 centesimi in meno rispetto a poche settimane or sono.
Il quadro cambia però drasticamente se il confronto viene effettuato con il periodo precedente all’inizio del conflitto in Medio Oriente, che ha sconvolto i mercati energetici. A fine febbraio il TCS rilevava infatti prezzi molto più bassi: 1,67 franchi per la 95, 1,78 franchi per la 98 e 1,79 franchi per il diesel. Ciò significa che oggi la benzina costa circa il 15% in più rispetto ad allora, mentre il rincaro per il gasolio sfiora il 20%.
Il TCS pubblica il prezzo medio al litro di carburante sulla base dell’analisi di diverse fonti. Il costo effettivo alla pompa di benzina varia però chiaramente a seconda della regione e del singolo distributore.