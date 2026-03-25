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Prima visita in Corea del Nord del presidente bielorusso Lukashenko

Keystone-SDA

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è arrivato in Corea del Nord per la sua prima visita ufficiale nel Paese. Lo ha annunciato l'agenzia statale bielorussa Belta.

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1 minuto

(Keystone-ATS) La visita di due giorni ha lo scopo di “identificare i settori chiave di interesse comune e i progetti più promettenti da realizzare”.

I due paesi sono stretti alleati di Mosca e sono entrambi soggetti a sanzioni internazionali. Lukashenko e il leader nordcoreano Kim Jong Un si erano già incontrati a settembre a Pechino, dove avevano assistito a una parata militare in piazza Tienanmen per l’80/o anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

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