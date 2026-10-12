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Proteine in polvere vanno a ruba e i prezzi salgono

Proteine in polvere vanno a ruba e i prezzi salgono
Proteine in polvere vanno a ruba e i prezzi salgono Keystone-SDA

Sempre più persone ricorrono alla proteine in polvere e l'effetto si vede anche sui prezzi.

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(Keystone-ATS) Il rivenditore online Galaxus segnala oggi che il costo medio al chilo per i prodotti Whey – fra gli integratori più utilizzati: sono ricavati dal siero di latte – ha raggiunto quasi 55 franchi in settembre, a fronte dei 46 franchi della media del 2025.

L’incremento si spiega con la crescita della domanda, dovuta sia a chi vuole aumentare la massa muscolare, sia a coloro che desiderano controllare il peso, spiega in un comunicato odierno Martina Tatavitto, responsabile settoriale presso Galaxus. L’offerta non riesce più a stare al passo: i caseifici e i produttori stanno raggiungendo i limiti. Inoltre l’aumento del costo del latte, dell’energia e degli imballaggi si riflette ora direttamente sui prezzi di produzione.

“Chi vuole risparmiare potrebbe provare la caseina o le proteine in polvere vegetali: costano fino al 40% in meno rispetto al siero di latte”, consiglia l’esperta, citata nella nota. Bisogna però sempre provare per capire cosa il proprio corpo tollera bene. Una cosa comunque è certa, concludono gli specialisti di Galaxus: senza un allenamento adeguato e un’alimentazione equilibrata nemmeno le proteine in polvere più costose e sofisticate del mondo possono fare miracoli.

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