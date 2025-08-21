Proteste dipendenti Microsoft su legami con Idf, 18 arresti

Keystone-SDA

Almeno 18 dipendenti Microsoft sono stati arrestati ieri durante le proteste nel campus di Redmond (Washington), sede del colosso tecnologico, per chiedere alla società di interrompere immediatamente i suoi rapporti commerciali con Israele.

(Keystone-ATS) Intanto la Microsoft ha promesso una revisione “urgente” dell’uso della sua tecnologia da parte dell’esercito israeliano.

Gli arresti, riportano i media internazionali, sono giunti durante il secondo giorno di proteste. Secondo la polizia, ieri i manifestanti “hanno opposto resistenza e sono diventati aggressivi”, a differenza di martedì, quando tutto si era svolto in modo pacifico.