Don’t stop me now: Freddie Mercury e Montreux

Montreux è da tempo una calamita per i fan di Freddie. Keystone

Serie La Svizzera insolita , Episodio 32: Migliaia di fan si riversano ogni anno nella città lacustre della Svizzera occidentale di Montreux, attirati da un numero sempre crescente d'installazioni legate a Freddie Mercury che permettono di rivivere la vita colorata della superstar. Il cantante del gruppo rock Queen è morto nel 1991, ma il suo legame con la città sembra rafforzarsi con il passare degli anni.

7 minuti

Montreux era il luogo di pace di Mercury, dove poteva camminare per le strade senza essere disturbato da fan o paparazzi. Sei album dei Queen sono stati registrati qui ai Mountain Studios, compresi successi come “Under Pressure” con David Bowie.

La band acquistò lo studio nel 1979 e in seguito fu trasformato in museo Collegamento esternodal Mercury Phoenix TrustCollegamento esterno, istituito poco dopo la morte di della star con l’obiettivo di contribuire alla lotta contro l’HIV/AIDS. L’ingresso è gratuito e si possono vedere gli strumenti originali dei Queen, gli abiti indossati dall’esuberante cantante e il banco di mixaggio della band.

A tutto Freddie

Un uomo in particolare sta contribuendo a garantire che Freddie Mercury non venga dimenticato a Montreux. Lucien Muller organizza i Freddie ToursCollegamento esterno e le celebrazioni per il compleanno di Mercury (i Freddie DaysCollegamento esterno) che si tengono ogni settembre, con quattro giorni di musica di tribute band, conferenze, tour in barca e una discoteca.

La stravaganza fu lanciata da suo padre, Norbert Muller, all’inizio del secolo. L’improvvisa morte di Norbert, avvenuta nel 2024, ha lasciato a Lucien le redini del gruppo e la sua dedizione nel preservare l’eredità di Mercury è un tributo sia a suo padre che alla band.

Lucien Muller mostra ai visitatori di Montreux i luoghi di Freddie Mercury. swissinfo.ch

“L’evento è gratuito e vogliamo che rimanga tale”, dice Muller. “È gestito da volontari e chiediamo alle band di venire a suonare gratuitamente come tributo a Freddie”.

La sua attività è decollata dopo il 2018, quando è uscito il film Bohemian RhapsodyCollegamento esterno, che ha fatto conoscere la musica dei Queen a una nuova generazione. La pellicola è diventata il biopic musicale che ha incassato di più in assoluto e ha vinto quattro premi Oscar, tra cui quello per il miglior attore a Rami Malek nel ruolo del frontman della band.

L’effetto a catena per i Freddie Days è stato enorme, dice Muller. “Abbiamo notato un enorme boom durante l’edizione di settembre 2019. Le presenze sono quadruplicate. Da allora, la crescita è stata continua”. Muller stima che nel 2024 ci siano stati 16’000 visitatori e visitatrici, ma non ci sono cifre ufficiali da parte dell’ufficio turistico di Montreux. L’evento celebra quest’anno la sua 20ª edizione.

Sempre più popolare

Lucien Muller ha dato avvio ai Freddie Tours cinque anni fa, durante la pandemia di Covid. Le passeggiate sono diventate così popolari che ha potuto abbandonare il suo lavoro quotidiano di sviluppatore web in un’azienda da lui fondata, per concentrarsi sulla gestione a tempo pieno degli eventi legati a Mercury.

Dice che è meglio che scrivere righe di codice. “La cosa che mi tocca di più è incontrare fan che non l’hanno mai conosciuto, che sono nati dopo la morte di Freddie, e che sanno già molto della sua vita quando vengono a questi tour”, racconta.

Il socio di Muller è Peter FreestoneCollegamento esterno, ex assistente personale di Mercury per dodici anni e amico intimo della famiglia Muller. Freestone partecipa ai Freddie Days da quando l’evento è stato creato più di 20 anni fa. Mi ha raccontato cosa significa Montreux per la star.

La visita guidata in sei lingue porta il gruppo affamato di cimeli a passare davanti all’attico sul lungolago che Mercury possedeva e che ha arredato con amore, fino al casinò, sede del Queen: The Studio ExperienceCollegamento esterno, il museo dedicato alla band.

Il tour raggiunge il muro del tributo a Mercury, dove le e i fan sono invitati a lasciare un commento. Lucien Muller distribuisce pennarelli e il gruppo si mette all’opera.

La maggior parte di questi fan è lontana da casa e ha bisogno di un posto dove stare. Nel 2024, un hotel Collegamento esternoche porta il nome di Freddie Mercury – originariamente pensato semplicemente come centro di formazione per l’industria alberghiera – ha aperto le sue porte agli ospiti esterni.

L’albergo era stato inaugurato ufficialmente dal manager dei Queen, Jim Beach, nel 2018. Gli interni rendono omaggio alla vita di Mercury, con un cenno alla sua infanzia a Zanzibar e al suo amore per i gatti e l’arte giapponese. L’assistente del direttore Madie Giussani mi ha fatto fare un giro.

Anche il Museo di MontreuxCollegamento esterno si sta interessando all’idea di celebrare i suoi visitatori più famosi. Montreux è membro della Rete delle Città Creative dell’UNESCOCollegamento esterno nella categoria musica e si sta pensando di dedicare un’area del museo alla musica e ai personaggi famosi a essa associati, tra cui Freddie Mercury.

Ma non è tutto. “È anche probabile che una mostra sul mondo di Freddie Mercury venga allestita in un altro dei luoghi emblematici della città”, afferma Sophie Brinca, responsabile della comunicazione del Comune di Montreux.

>> Leggi: «Freddie è stato l’amico più leale e generoso»

Montreux sta diventando per i fan dei Queen quello che Graceland a Memphis è diventata per chi è appassionato di Elvis?

Grégoire Chappuis, responsabile marketing e comunicazione di Montreux, mi assicura che non hanno alcuna intenzione di rendere l’evento più Queen-centrico. “Non è nostro obiettivo trasformarci in Disneyland. Montreux si posiziona come città della musica in virtù della sua storia e delle sue attività. Il campo è molto più ampio di Freddie, anche se lui è certamente una delle sue icone”.

The show must go on

Montreux è nella lista dei desideri di molti fan di Mercury: un luogo che dev’essere assolutamente visitato una volta nella vita. Ma quanto durerà, visto che la leggenda del rock è ormai una figura storica?

Lucien Muller è certo che la città abbia un fascino duraturo. “Ci sono sempre nuove cose che accadono, sia qui a Montreux che a livello internazionale con i Queen”, dice.

“Quindi non credo che il fenomeno si esaurirà. Proprio l’anno scorso c’è stata un’enorme asta di oggetti di Freddie da Sotheby’s. I fan facevano a gara per accaparrarsi gli oggetti, quindi i prezzi sono saliti. C’è stato un grande clamore mediatico intorno a questo evento”, racconta.

Una proposta di matrimonio accanto alla statua di Freddie Mercury. swissinfo.ch

I visitatori fanno la fila per scattarsi un selfie accanto alla statua di Freddie sul lungolago, quasi tre decenni dopo la sua installazione nel 1996. Un uomo ha persino chiesto alla sua futura moglie di sposarlo lì, in ginocchio.

Alla base della statua ci sono i tributi alla star da parte dei fan che hanno fatto lunghi pellegrinaggi per essere qui. Il Freddie di bronzo rimane per sempre congelato in modalità performance, con lo sguardo rivolto verso l’acqua, una mano tesa verso il cielo e l’altra che stringe un microfono, pronto all’azione.

Ma chi vuole vivere per sempre?

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Traduzione di Marija Milanovic