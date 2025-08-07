Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Il 23 agosto si terranno a Berna gli SwissCommunity DaysCollegamento esterno – la nuova formula del Congresso degli Svizzeri all’estero. Saranno presenti gli ambasciatori della Svizzera in Nuova Zelanda, Israele, Singapore e Brunei.

E ora tocca a voi! Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Come percepite il lavoro della rappresentanza elvetica sul posto? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana da svizzeri all’estero?

Swissinfo modererà una tavola rotonda con gli ambasciatori – e trasmetterà le vostre domande.

Il dialogo è al centro dell’evento: quale rapporto intrattengono le rappresentanze svizzere con la comunità elvetica all’estero? Quali bisogni vengono presi in considerazione e dove è necessario un cambiamento?

Trasmetteteci le vostre domande, commenti e suggerimenti direttamente qui sotto nella sezione commenti. Daremo voce alle vostre opinioni durante il dibattito.

