Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!
Il 23 agosto si terranno a Berna gli SwissCommunity DaysCollegamento esterno – la nuova formula del Congresso degli Svizzeri all’estero. Saranno presenti gli ambasciatori della Svizzera in Nuova Zelanda, Israele, Singapore e Brunei.
E ora tocca a voi! Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Come percepite il lavoro della rappresentanza elvetica sul posto? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana da svizzeri all’estero?
Swissinfo modererà una tavola rotonda con gli ambasciatori – e trasmetterà le vostre domande.
Il dialogo è al centro dell’evento: quale rapporto intrattengono le rappresentanze svizzere con la comunità elvetica all’estero? Quali bisogni vengono presi in considerazione e dove è necessario un cambiamento?
Trasmetteteci le vostre domande, commenti e suggerimenti direttamente qui sotto nella sezione commenti. Daremo voce alle vostre opinioni durante il dibattito.
Buongiorno__ Sono cittadino della CH, della NZ e dell'Italia.__Penso di trasferirmi definitivamente in NZ nel gennaio 2026 e riceverò la mia rendita mensile AVS e del Secondo Pilastro a partire dal 1° febbraio 2026. Sono ancora in Svizzera, in Ticino.__Domanda: Assicurazione medica__Quando sarò in NZ voglio pagare le tasse per avere un servizio medico pubblico e pagare un'assicurazione privata per i servizi aggiuntivi. Non voglio pagare la Lamal o altre assicurazioni mediche svizzere.__Mi è stato detto che finché si riceve una pensione Avs si deve comunque pagare la Lamal.__È vero? E' vero anche per la Nz? Cosa devo fare se non è vero?__Grazie__Ps__Sapete se qualche vostra associazione sta cercando svizzeri residenti in Italia? Grazie
Good day__I am a citizen of CH, NZ and Italy.__I am planning to permanently move to NZ in january 2026 and I will receive my AVS and Second Pillar monthly pension from 1 february 2026. I am still in Switzerland in Tessin.__Question: Medical Insurance__When I am in NZ i want to pay NZ taxes to have public medical service and to pay a private insurance for additional services. I do not want to pay Lamal or other Swiss Medical Insurances.__I was told that as long as you receive an Avs pension you still have to pay Lamal.__Is it true? Is it true for Nz also? What do I have to do if it is not true?__Thank you__Ps__Do you know if any volleaugue of your is looking for swiss people residing in Italy? Thank you
Sono nato in Svizzera. Ora vivo in India.
I was born in Switzerland. Now i stay in India.
