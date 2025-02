Oggi in Svizzera – speciale votazioni

Per riuscire, le iniziative ambientali devono ambire al sostegno degli ambienti rurali e conservatori, il che non è successo oggi, sottolinea Jans. La proposta dei Giovani Verdi ha seguito lo schema abituale per le votazioni su queste tematiche: il problema ecologico è ampiamente riconosciuto, ma quando viene avanzata una proposta per risolverlo il sostegno cala rapidamente.

La maggior debolezza dell’iniziativa sono stati i suoi contenuti utopici, che l’opposizione ha saputo mettere in luce affermando che sarebbero stati impossibili da attuare in tempi brevi, dice la politologa.

A sfavore ha giocato anche il contesto, in cui le preoccupazioni ecologiche della popolazione sono state in gran parte soppiantate da inquietudini di ordine geopolitico ed economico. Anche il fatto di essere l’unico tema in votazione non ha aiutato, poiché in questi casi l’affluenza alle urne tende a essere piuttosto bassa.