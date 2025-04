Oggi in Svizzera

Papa Francesco durante una messa in Piazza San Pietro, in Vaticano, nel 2013.

Per il quotidiano La Liberté, il mondo conserverà l’immagine di un uomo “semplice, accessibile e – prudentemente – innovativo”. Ha effettivamente affrontato la piaga degli abusi sessuali, ma l’attuazione concreta è stata lenta e il Papa non si è spinto fino a riconoscere le cause sistemiche della violenza sessuale. “Per alcuni, si spinge troppo in là; per altri, fa solo le cose a metà”, scrive il giornale friburghese.

Per Le Quotidien Jurassien, la semplicità delle sue posizioni a favore degli esclusi sociali, degli omosessuali e del clima è stata un faro di speranza e di pace. Recentemente ha inviato una lettera ai vescovi statunitensi, tra cui alcuni sostenitori del presidente Trump, in cui denunciava la deportazione forzata delle persone migranti dall’America Latina.

La guardia svizzera David Geisser manterrà un ricordo particolarmente bello di Papa Francesco. Come cuoco di professione, lo zurighese, che ha lavorato diversi anni in Vaticano, ha avuto l’opportunità di partecipare alla creazione del libro di ricette “The Vatican Cookbook” e ha così ottenuto una visione esclusiva delle preferenze di Francesco in fatto di cucina. “Amava i dolci, soprattutto il dulce de leche del suo Paese, e anche la pizza”, rivela.

I cardinali inizieranno ora il conclave che culminerà con la nomina del nuovo Pontefice. Sebbene prevedere chi sarà il prossimo Papa sia spesso azzardato, alcuni nomi spiccano. Tra questi, il cardinale italiano Pietro Parolin e quello ungherese Péter Erdo. Il Vaticano potrebbe anche accogliere per la prima volta un Papa proveniente dall’Africa o dall’Asia. Si è parlato del cardinale ghanese Peter Kodwo Appiah Turkson e del filippino Luis Antonio Gokim Tagle.