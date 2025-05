Oggi in Svizzera

La Svizzera vuole trovare una soluzione alle tariffe doganali imposte da Washington entro il 9 luglio, data in cui dovrebbero rientrare in vigore i dazi supplementare specifici per Paese decisi dall’amministrazione Trump e attualmente sospesi. Per raggiungere tale obiettivo, il Governo ha approvato il messaggio riguardante il progetto di un “mandato negoziale sulle questioni commerciali ed economiche con gli USA”, che ora andrà in consultazione.

Il Consiglio federale vuole inoltre che, entro la fine del 2025, almeno il 50% delle rifugiate e dei rifugiati ucraini in possesso di uno statuto S e in Svizzera da almeno 3 anni sia integrato al mercato del lavoro. Attualmente la percentuale è del 38%. Per questo, dal 2026, i Cantoni lontani dall’obiettivo (più di 5 punti percentuali sotto di esso) saranno obbligati ad adottare misure supplementari per promuovere l’occupazione di queste persone.

La prima decisione annunciata oggi sul benessere degli animali riguarda gli alimenti. Su di essi, in futuro, dovrà essere riportato se provengono da animali sottoposti a interventi dolorosi senza anestesia. L’esempio più evidente è il foie gras prodotto tramite l’alimentazione forzata delle oche. Un’iniziativa popolare ancora pendente ne chiede il divieto di importazione.

L’Esecutivo ha inoltre proposto un controprogetto indiretto all’iniziativa “Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali”. Secondo il Governo, la sua proposta si spinge più lontano, vietando oltre all’importazione anche il transito e il commercio in territorio svizzero, con il vantaggio di non richiedere una modifica costituzionale. Prima ancora che il popolo dica la sua, comunque, il Governo ha già emanato un divieto di importazione che entrerà in vigore il primo luglio.