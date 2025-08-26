Oggi in Svizzera

Losanna ha vissuto una seconda notte di disordini in seguito al decesso, domenica all’alba, di un giovane che fuggiva dalla polizia. Intanto, la rivelazione di uno scambio di messaggi razzisti, antisemiti e sessisti tra membri delle forze dell’ordine locali rischia di gettare ulteriore benzina sul fuoco .

Il Municipio di Losanna ha rivelato l’esistenza di messaggi e foto a carattere razzista, antisemita, sessista o discriminatorio, scambiati tra personale di polizia, anche in congedo. Quattro persone sono state sospese con effetto immediato.

Riunitosi al completo davanti alla stampa, lunedì l’Esecutivo losannese ha mostrato alcuni di questi messaggi. È stato deciso un piano d’azione che prevederà “sanzioni nei confronti delle persone identificate come responsabili, ulteriori misure d’indagine e una profonda riforma della cultura lavorativa all’interno della polizia municipale“.

La polizia vodese è sotto pressione anche per un’altra vicenda. Un nuovo rapporto mette in discussione la legittima difesa invocata dall’agente che nel 2021 ha sparato al 37enne Nzoy alla stazione di Morges, causandone la morte.

Immagini e analisi 2D e 3D hanno permesso di stabilire che l’uomo stava cercando di fuggire. “Se Nzoy è fuggito, non c’è legittima difesa“, ha dichiarato Ludovic Tirelli, legale della famiglia della vittima. Dopo l’archiviazione da parte del Ministero pubblico, l’inchiesta è stata riaperta a maggio dal Tribunale cantonale vodese e si terrà un processo.