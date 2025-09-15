Oggi in Svizzera

Un esempio è Raron, nel Canton Vallese: sono molti i sentieri che attraversano il territorio di questo Comune. La loro manutenzione richiede molto tempo e denaro, afferma il sindaco Stefan Troger. “Il carico sulle amministrazioni comunali aumenta di anno in anno”, dichiara a SRF.

Le cause sono da ricercare nella sempre più alta frequenza di eventi meteorologici estremi, ma anche al maggior utilizzo. Durante la pandemia di Covid, l’escursionismo ha iniziato ad attirare un pubblico più vasto e oggi molte persone percorrono i sentieri anche in bicicletta o con l’e-bike.

Il fenomeno riguarda tutta la Svizzera, Paese che dispone di una delle reti escursionistiche più estese al mondo, circa 65’000 chilometri. La questione è arrivata anche alla politica nazionale: il Consiglio federale ha recentemente risposto a un’interrogazione parlamentare che chiedeva se fossero previsti aiuti economici per i Comuni confrontati con l’aumento dei costi di manutenzione ma, secondo il Governo, la responsabilità è dei Cantoni.

