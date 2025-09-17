Oggi in Svizzera

I rappresentanti dei quattro Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS: Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e quelli del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno formalmente firmato l’accordo concluso all’inizio di luglio. Ora l’intesa dovrà passare dal Parlamento svizzero e, in caso di referendum, da una votazione popolare.

L’accordo non è infatti apprezzato da tutti. Il Dipartimento federale dell’economia lo considera “una tappa importante nella politica commerciale svizzera” che permetterà di esonerare completamente dai dazi circa il 96% delle esportazioni svizzere verso gli Stati del Mercosur.

Ma i Verdi non sono della stessa opinione. Hanno già dichiarato di essere “pronti” per il referendum. Anche gli ambienti agricoli hanno promesso di esaminare con grande attenzione il testo, per capire quali concessioni siano state fatte sui prodotti agricoli sensibili.

