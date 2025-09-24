Oggi in Svizzera

Martedì, il Canton Argovia è stato l’ottavo a esprimersi contro la legge federale sull’imposizione individuale delle coppie sposate. È stato così raggiunto il numero minimo di Cantoni necessario per far riuscire il referendum cantonale. Argovia si aggiunge a Vallese, San Gallo, Turgovia, Svitto, Obvaldo, Appenzello interno e Appenzello esterno. Mercoledì, anche i Parlamenti di Uri e Nidvaldo hanno aderito al referendum.

È solo la seconda volta da quando è stato iscritto nella Costituzione federale nel 1874 che questo strumento viene utilizzato. Il primo referendum cantonale riuscito risale al 2003. Da allora, secondo Pascal Sciarini, professore di scienze politiche all’Università di Ginevra, il Parlamento federale è particolarmente attento a non urtare la sensibilità dei Cantoni su temi di carattere federalista.

Il progetto contestato dai Cantoni prevede che le coppie sposate, oggi svantaggiate fiscalmente, siano tassate come le coppie non sposate e presentino due dichiarazioni fiscali separate. Sarà quindi il popolo svizzero ad avere l’ultima parola.