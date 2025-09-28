Speciale votazioni federali

Alla fine ha prevalso il “sì”, ma per ribaltare la tendenza che aveva dominato per tutto il pomeriggio — con il campo dei contrari costantemente in vantaggio — si è dovuto attendere l’arrivo dei risultati di due Cantoni urbani, Zurigo e Ginevra. La legge sull’identità elettronica è così stata accettata con il 50,4% di consensi. L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), secondo cui l’introduzione dell’e-Id faciliterà la vita alle persone espatriate, permettendo loro un accesso più semplice ai servizi dell’amministrazione federale, può tirare un sospiro di sollievo. Un “no” avrebbe inoltre verosimilmente rappresentato un freno agli sforzi in atto per dotare il Paese di un sistema di voto elettronico, cavallo di battaglia da anni dell’OSE.

Il voto mostra una Svizzera molto divisa, sia tra città e campagna, sia in misura un po’ minore tra la Svizzera francese e italiana e quella tedesca. Nelle zone rurali il “no” ha nettamente prevalso, mentre le aree urbane si sono dimostrate più fiduciose verso questa nuova tecnologia. Malgrado la sconfitta di misura, i promotori del referendum – riuniti intorno al Partito pirata e ai Giovani UDC – si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto e hanno espresso la volontà di continuare a battersi affinché i cittadini e le cittadine possano continuare a vivere restando al di fuori dei radar digitali. Per la consigliera nazionale socialista Jessica Jaccoud, favorevole all’e-Id, il risultato sul filo di lana si spiega in parta con “il clima internazionale nel quale viviamo, che ha creato sfiducia nei confronti del mondo digitale”.

Se l’OSE può tirare un sospiro di sollievo, il consigliere federale socialista Beat Jans, che in veste di responsabile del Dipartimento di giustizia e polizia era in prima linea nel difendere il progetto, può fare altrettanto. La prima proposta di introdurre una carta d’identità elettronica era infatti stata bocciata in votazione popolare il 7 marzo 2021. Questa volta, però, il Consiglio federale ha corretto il tiro, elaborando un progetto in cui l’e-Id è gestita dallo Stato e non dai privati, è facoltativa e introduce ulteriori protezioni per la privacy.