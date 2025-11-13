Oggi in Svizzera

Il 13 novembre 2015 una serie di attentati rivendicati dall’autoproclamato Stato islamico (ISIS) aveva ucciso 130 persone a Parigi . A 10 anni dai fatti, la RTS ha incontrato una coppia svizzera che si trovava in un ristorante attaccato dai terroristi.

Myriam Gottraux e Maurice Schobinger stavano trascorrendo la serata sulla terrazza del ristorante “La Belle Equipe”, nell’XI arrondissement, preso d’assalto da una squadra jihadista. Maurice ne è uscito indenne, Myriam è stata colpita a un braccio da un proiettile. Attorno alla coppia, 21 persone sono morte.

I due, sulla sessantina, sottolineano l’importanza di stringere legami con le altre vittime per aiutarsi e aiutare chi è ancora in lutto a riprendersi. Maurice parla ad esempio di una donna, la cui figlia è morta in quel ristorante. “Otto anni più tardi, ho potuto spiegarle che avevo visto sua figlia serena. Dirle semplicemente questo è stato qualcosa di enorme per lei”.

Myriam ha superato il trauma con il sostegno delle persone care. Oggi, sottolinea che riprendersi è possibile, anche se il cammino per riuscirci è diverso per tutti. “Una ricetta non esiste”, dice, ma ci vuole sicuramente “tempo, pazienza e gentilezza”.