Oggi in Svizzera

I dirigenti svizzeri che hanno offerto un Rolex e un lingotto d’oro a Donald Trump durante le discussioni sui dazi doganali sono colpevoli di corruzione ? Due parlamentari dei Verdi ritengono che la giustizia svizzera debba deliberare.

I consiglieri nazionali Raphaël Mahaim e Greta Gysin hanno presentato una denuncia penale al procuratore generale della Confederazione. Si tratta di stabilire se i sei imprenditori svizzeri abbiano violato l’articolo 322 del Codice penale tentando di corrompere un agente straniero – in questo caso Donald Trump.

“È in gioco la credibilità delle nostre istituzioni, il rispetto dello Stato di diritto e la reputazione della Svizzera a livello internazionale”, scrivono i due parlamentari in una lettera di sette pagine al procuratore generale, consultata dalla RTS.

I dirigenti di sei grandi aziende svizzere, tra cui Rolex e Richemont, avevano offerto all’inizio di novembre un orologio d’oro e un lingotto d’oro al presidente statunitense durante un incontro alla Casa Bianca per discutere dell’abbassamento dei dazi doganali imposti dall’amministrazione americana alla Svizzera.