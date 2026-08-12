Oggi in Svizzera

Da marzo, la croce svizzera può comparire anche su merci prodotte interamente all’estero, a condizione che il design o la ricerca siano stati fatti in Svizzera . Questa rottura con la tradizione, tuttavia, incontra scarsa comprensione tra le piccole e medie imprese artigiani e la popolazione.

Questo cambio di rotta sta provocando un’immediata delocalizzazione. Come riporta oggi Nau.ch, il produttore di scarpe Kybun sta trasferendo parte della sua produzione in Italia. Circa 40 posti di lavoro sono interessati. L’amministratore delegato Claudio Minder sottolinea di non voler “morire da primo della classe”, mentre altri starebbero già interpretando le regole della “Swissness” a proprio vantaggio.

La nuova norma non è ben accolta da chi lavora nel commercio e dalla cittadinanza: secondo un nuovo sondaggio, quasi il 90% delle persone interpellate è contrario. Si teme una massiccia diluizione del marchio Svizzera. La croce bianca su sfondo rosso deve rimanere un diritto esclusivo per le aziende nazionali, per non giocarsi alla leggera la fiducia di consumatrici e consumatori in tutto il mondo.

L’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM) avverte che si rischia un pericoloso effetto domino che danneggerebbe le piccole e medie imprese. “È un segnale sbagliato incoraggiare indirettamente le imprese a delocalizzare posti di lavoro e alla creazione di valore aggiunto all’estero. Ci aspettiamo che il Consiglio federale alleggerisca il carico sulla Svizzera come sede produttiva”, ha affermato il consigliere agli Stati e presidente dell’USAM Fabio Regazzi.