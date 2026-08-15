La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all’estero,
L’ondata di caldo è proseguita in Svizzera anche questa settimana: mentre scrivo, a Berna la temperatura percepita raggiunge i 36 °C. Più avanti spiegherò come temperature simili possano avere conseguenze molto serie; devo però ammettere che, in questo periodo, le serate sono particolarmente piacevoli. Mercoledì sera, migliaia di persone in tutto il Paese hanno festeggiato l’eclissi solare e, poche ore più tardi, poter osservare lo sciame meteorico delle Perseidi in maglietta è stata la ciliegina sulla torta che, naturalmente, si stava sciogliendo.
Buona lettura.
“L’eclissi solare incanta la Svizzera”: così titolava giovedì mattina l’emittente pubblica svizzera SRF, poche ore dopo la più grande eclissi solare dal 1999.
Per tutta la settimana, i media svizzeri hanno alimentato la curiosità degli appassionati di astronomia, indicando dove e come osservare lo spettacolo. Alle 19:23 di mercoledì, la Luna ha infine iniziato a passare davanti al Sole nell’angolo nord-orientale del Paese. Circa un’ora più tardi, a seconda della località, copriva tra il 91% e il 93% del disco solare.
“Al culmine dell’eclissi solare, in molti luoghi della Svizzera è scoppiato un applauso”, ha riferito SRF. È certamente accaduto al Rosengarten di Berna, dove migliaia di persone – tra cui mia moglie e il sottoscritto – hanno brindato scrutando il cielo attraverso speciali occhiali per eclissi. Li avevamo acquistati settimane prima; martedì, invece, davanti ai negozi specializzati si erano già formate code enormi.
Chi pensa che un’eclissi non abbia conseguenze concrete si sbaglia. “L’improvvisa oscurità dovrebbe ridurre la produzione svizzera di energia solare di 240 megawatt, l’equivalente del consumo elettrico di 15’000 veicoli elettrici”, ha avvertito Le Temps mercoledì mattina. “L’effetto è sostanziale, ma previsto e temporaneo”.
Vi siete persi il fenomeno di questa settimana? Ecco la data da segnare in agenda per la prossima eclissi solare totale in Svizzera: il 3 settembre 2081.
L’estate del 2026 ha già superato molti dei record di temperatura svizzeri stabiliti durante la cosiddetta “estate del secolo” del 2003.
“Quest’estate fa davvero sul serio”, ha scritto giovedì la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), anche se probabilmente i suoi lettori se n’erano già accorti. “Da maggio si susseguono le ondate di calore […]. I record cadono uno dopo l’altro: i 39,7 °C registrati a Basilea rappresentano il nuovo primato per il versante nord delle Alpi svizzere”.
Anche la penuria d’acqua sta assumendo proporzioni storiche, ha aggiunto la NZZ. “Molte autorità locali invitano la popolazione a risparmiare acqua, mentre i livelli dei fiumi continuano a scendere: attualmente le navi cargo sul Reno possono raggiungere Basilea solo con un carico notevolmente ridotto”.
L’emittente pubblica svizzera SRF ha inoltre riferito che, finora, l’estate in corso ha fatto registrare in molte parti del Paese temperature più elevate, più giorni di caldo estremo e più notti tropicali che mai.
Ciononostante, la Svizzera non ha dichiarato lo stato d’emergenza. Mercoledì, il Governo ha affermato che la situazione può essere gestita attraverso le misure esistenti.
Tra le altre conseguenze del caldo eccezionale figurano la possibile scomparsa, già quest’anno, di decine di piccoli ghiacciai e un peggioramento della qualità del formaggio prodotto negli alpeggi.
Molti svizzeri sembrano non lasciarsi impressionare da ondate di calore, siccità e incendi devastanti. Solo un adulto su cinque afferma che la crisi climatica ha avuto un’influenza significativa sulle proprie decisioni di spesa e investimento: una quota in costante calo negli ultimi anni.
Lo studio, pubblicato martedì dalla piattaforma di confronto online Comparis, rileva che il 34% dei consumatori svizzeri non è influenzato “per nulla” dal cambiamento climatico nelle proprie decisioni di acquisto o investimento, mentre il 46% lo è solo “poco”. Appena il 15% dichiara che il tema esercita una “grande influenza” e il 5% una “grandissima influenza”.
“Molti svizzeri affermano di essere pronti a ridurre i viaggi in aereo o il consumo di carne, ma i fatti raccontano un’altra storia”, ha dichiarato Michael Kuhn, esperto finanziario di Comparis.
I risultati indicano una tendenza chiara. Tra la fine del 2020 e la metà del 2023, una quota compresa tra il 66% e il 70% degli intervistati dichiarava che le preoccupazioni climatiche esercitavano poca o nessuna influenza sulle proprie scelte di consumo. A luglio 2026, tale percentuale era salita all’80%. Nel frattempo, la quota di persone che, al momento dell’acquisto, afferma di non essere affatto influenzata dalle questioni climatiche è cresciuta nettamente dal 2019, passando da circa il 20% al 34%.
Secondo Kuhn, questa tendenza è dovuta alla concomitanza di diverse preoccupazioni: l’aumento dei premi di cassa malati, gli affitti più elevati, le guerre e l’inflazione, ma anche la stanchezza maturata dopo anni di dibattito sul clima e un crescente senso d’impotenza.
Secondo la rivista economica statunitense Forbes, l’ex fuoriclasse svizzero del tennis Roger Federer non è più miliardario.
Martedì, il patrimonio netto di Federer, 45 anni, è diminuito di circa 52 milioni di dollari – pari a 42 milioni di franchi – scendendo a 952 milioni di dollari. Il calo è seguito alla flessione del titolo di On, il produttore svizzero di calzature sportive di cui Federer detiene una quota stimata del 3%.
Forbes aveva inserito Federer per la prima volta tra i miliardari nel 2025. Oltre alla sua partecipazione in On, contribuiscono alla sua fortuna i contratti di sponsorizzazione di lunga data con marchi quali Uniqlo, Rolex, Lindt e Mercedes-Benz. Nel corso della carriera, ha inoltre guadagnato oltre 130 milioni di dollari in montepremi.
“Siamo tutti dispiaciuti per lui”, ha scritto il portale d’informazione Watson, riassumendo senza dubbio il sentimento nazionale. “Per solidarietà con la famiglia Federer – ironizza Watson – e per contribuire a ripristinare il senso di identità nazionale della Svizzera, abbiamo messo insieme 17 suggerimenti che potrebbero rendere Roger di nuovo miliardario in pochissimo tempo.” Tra le proposte: lanciare una criptovaluta o una campagna GoFundMe, spremere qualche franco a Stan Wawrinka e informarsi su eventuali posti vacanti alla FIFA…
La settimana prossima
Quanto sono in forma gli svizzeri? Martedì, il ministro dello sport Martin Pfister risponderà alle domande in una conferenza stampa dedicata allo studio Sport Svizzera 2026, che illustra l’evoluzione delle abitudini sportive e dell’attività fisica della popolazione svizzera, nonché le principali tendenze e sfide.
Giovedì, l’Ufficio federale di statistica pubblicherà i dati demografici e le tendenze della popolazione relativi al 2025. Il giorno successivo diffonderà le statistiche sui nomi e sui cognomi in Svizzera nello stesso anno.
Giovedì verrà inaugurato il Queer Memorial presso il cimitero Sihlfeld, il più grande di Zurigo. Il monumento rende omaggio alle persone che hanno perso la vita a causa di discriminazioni anti-queer, violenza o esclusione sociale.
A cura di sb
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