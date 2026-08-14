Oggi in Svizzera
Care lettrici, cari lettori,
La Svizzera ama coltivare l'immagine di un Paese in cui tutto funziona con la precisione di un orologio. L'attualità di questo venerdì ricorda tuttavia che nessun meccanismo è perfetto. Dal sistema sanitario alle scuole, passando per la sicurezza nelle città, diversi ingranaggi mostrano attualmente segni di tensione. Prima di concludere la settimana con una nota più leggera e un distributore automatico di caviale, vi proponiamo una panoramica di piccole frizioni che attraversano la società svizzera.
Buona lettura!
Il sistema sanitario svizzero è regolarmente criticato per i suoi costi elevati. Un rapporto del Controllo federale delle finanze alimenta ulteriormente il dibattito. Secondo le sue conclusioni, gran parte degli sconti concessi dall’industria farmaceutica su alcuni medicinali non va a beneficio degli assicurati, nonostante tali riduzioni siano concepite per contribuire a contenere la spesa sanitaria. Il rapporto rimprovera inoltre all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di non esercitare sufficienti controlli.
Le conclusioni del Rapporto hanno suscitato forti reazioni a Palazzo federale. Diversi parlamentari denunciano un sistema opaco e chiedono maggiore trasparenza. Alcuni arrivano addirittura a parlare di “furto organizzato”, ritenendo che i pazienti vengano privati di risparmi che dovrebbero invece contribuire a ridurre il costo delle loro assicurazioni malattia.
Gli attori coinvolti contestano queste accuse. Farmacisti e medici ricordano che i meccanismi di rimborso sono complessi e che alcuni sconti consentono di finanziare alcune prestazioni o di facilitare l’accesso a determinati trattamenti. Respingono quindi l’idea di una sistematica, indebita appropriazione dei risparmi realizzati.
La polemica arriva in un momento particolarmente delicato. Da diversi anni, l’aumento dei costi della sanità è tra le maggiori preoccupazioni di chi vive in Svizzera. A poche settimane dall’annuncio sul costo dei premi dell’assicurazione malattia per il 2027, il dibattito sui mezzi per contenere la spesa sanitaria è destinato a intensificarsi.
In Svizzera è iniziato il graduale ritorno sui banchi. Alcuni Cantoni hanno già inaugurato l’anno scolastico, mentre altri si preparano a farlo nei prossimi giorni. Per l’occasione, diverse organizzazioni che rappresentano il corpo insegnante lanciano un grido d’allarme. Denunciano le difficoltà di un sistema scolastico confrontato con sfide crescenti, sia per quanto riguarda lo stato delle infrastrutture sia per le risorse disponibili per accompagnare gli allievi con bisogni particolari.
Il primo motivo di preoccupazione riguarda gli edifici scolastici. Con gli episodi di canicola sempre più frequenti, i sindacati ritengono che molte scuole non siano adeguate alle attuali temperature. Menzionano aule che durante i periodi di forte caldo si trasformano in veri e propri forni, e chiedono maggiori investimenti nella ristrutturazione degli edifici.
Il corpo insegnante è inoltre preoccupato per la situazione della scuola inclusiva. Secondo un’indagine riportata da SRF, larga parte del personale scolastico ritiene di non disporre del tempo, del supporto specialistico e delle risorse necessarie per rispondere ai bisogni di studenti dai profili sempre più diversificati.
“Una buona scuola è possibile, ma solo con risorse sufficienti e se si ha tempo per ogni bambino”, riassume Dagmar Rösler, presidente dell’organizzazione mantello degli insegnanti della Svizzera tedesca.
Assalti ai bancomat con esplosivi, furti in concessionarie di auto di lusso, saccheggi di armerie e rapine in abitazione: negli ultimi mesi tali spettacolari episodi di cronaca si sono moltiplicati in Svizzera. Una serie di incidenti che alimenta il dibattito sulla sicurezza in un Paese tradizionalmente considerato tra i più sicuri al mondo.
A Ginevra, queste preoccupazioni stanno raggiungendo anche il mondo economico. Gli ambienti interessati temono in particolare un impatto negativo sull’attrattività del cantone e invitano le autorità a rafforzare i propri strumenti d’intervento.
Secondo uno studio pubblicato questa settimana dalla Fondazione per l’attrattività del cantone di Ginevra (FLAG), il numero delle infrazioni al Codice penale registrate nel cantone è aumentato del 14,1% tra il 2022 e il 2025. I reati contro il patrimonio, come furti, effrazioni e truffe, rappresentano quasi i tre quarti delle infrazioni rilevate. Nello stesso periodo, le rapine in abitazione (home-jacking) sono quasi raddoppiate, mentre i casi di violenza grave sono aumentati di oltre il 20%.
Le autorità sottolineano tuttavia che Ginevra rimane una città sicura nel contesto internazionale. Evidenziano inoltre diverse misure volte a modernizzare gli strumenti di sicurezza e a contrastare più efficacemente le nuove forme di criminalità. Alcuni indicatori mostrano peraltro un’evoluzione positiva, in particolare nel settore della criminalità informatica.
Arriva nel canton Berna il primo distributore automatico di caviale della Svizzera
I distributori automatici permettono già di acquistare bevande, spuntini o biglietti dei trasporti. In Svizzera, ora consentono anche di comprare caviale. Una filiale di Coop ha installato a Frutigen, nel canton Berna, quello che viene presentato come il primo distributore automatico di caviale del Paese, rendendo la specialità disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Il distributore propone diverse varietà di caviale a prezzi inferiori rispetto a quelli generalmente praticati nei negozi di lusso. L’obiettivo è conquistare una clientela curiosa, ma anche rendere più accessibile un prodotto spesso associato alle grandi occasioni e alle tavole più prestigiose.
L’iniziativa illustra una tendenza tipicamente svizzera: l’arte di combinare innovazione commerciale e praticità. Persino un prodotto considerato uno dei simboli del lusso mondiale può ormai essere acquistato in pochi secondi, all’angolo di una strada e senza dover passare da una gastronomia specializzata.
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