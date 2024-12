Oltre ogni barriera, la carriera della prima giudice federale

Berna, 4 dicembre 1974: Margrith Bigler-Eggenberger è appena stata eletta come prima giudice federale donna in Svizzera. Suo marito Kurt Bigler è al suo fianco a fumare una pipa Keystone

Il 4 dicembre 1974, Margrith Bigler-Eggenberger divenne la prima donna a entrare nel Tribunale federale. La sua elezione da parte del Parlamento svizzero è stata oscurata da un intrigo che non è stato ancora chiarito.

Per le donne svizzere l’uguaglianza è arrivata tardi: solo nel 1971 hanno ottenuto il diritto di votare a livello federale e di essere elette in cariche pubbliche. All’epoca, dodici donne entrarono a far parte del Parlamento. Tre anni dopo, il 4 dicembre 1974, ci fu un’altra prima assoluta: Margrith Bigler-Eggenberger (1933-2022) fu la prima donna a essere eletta al Tribunale federale.

Fin da giovane, Margrith Bigler-Eggenberger, cresciuta in una famiglia istruita e politicamente impegnata nel cantone di San Gallo, capì che le donne possono fare carriera.

Sua madre era a capo del gruppo femminile socialista a Uzwil. Suo padre era il sindaco, prima di diventare membro del Governo cantonale e successivamente del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati. Durante la Seconda guerra mondiale, i genitori si opposero ai frontisti Collegamento esternoe accolsero persone rifugiate. Anche dopo la guerra, molte persone andavano e venivano da loro, tra cui donne emancipate e lavoratrici, che divennero per loro un modello di riferimento.

Gli studi legali sono riservati agli uomini

Dopo il diploma di maturità, la giovane Margrith si recò a studiare giurisprudenza a Zurigo e Ginevra. Già allora, il suo sogno era diventare giudice. Tuttavia, questo era un obiettivo irrealistico, come lei stessa racconterà in seguito: “Senza il diritto di voto e di elezione, le donne non potevano essere elette alla magistratura”.

Le prime difficoltà le incontrò dopo gli studi, quando cercò di ottenere la licenza di avvocato. Per questo, aveva bisogno di un tirocinio. Ma non riuscì a trovare uno studio legale disposto ad accogliere una donna. Alla fine, trovò un impiego presso un tribunale distrettuale.

Solo con il consenso del marito

Con il brevetto in tasca, Margrith Bigler-Eggenberger, ormai sposata, iniziò a lavorare nel Canton Berna. Tuttavia, su richiesta del marito, lavorava solo a tempo parziale. Avrebbe potuto persino vietarle di lavorare, poiché fino alla revisione della legge sul matrimonio del 1988, le donne avevano bisogno del consenso del marito.

Curriculum vitae manipolato

All’inizio, tutto procedeva come al solito: la giurista inviava il suo curriculum vitae con le sue qualifiche al Parlamento, che doveva decidere sulla sua elezione. Tuttavia, questo curriculum non arrivò mai al Consiglio Nazionale e al Consiglio degli Stati.

Questo fu notato dal padre, che all’epoca era membro del Consiglio degli Stati per il cantone di San Gallo. Quando finalmente ricevette i documenti, fu colto dall’orrore, ricordò la futura giudice federale decenni dopo.

Ricerche in corso su Margrith Bigler-Eggenberger Margrith Bigler-Eggenberger ha nominato l’Istituto svizzero di giurisprudenza femminista e diritto di genere – FRI – come unico erede. Il FRI sta approfondendo la storia della prima giudice federale. Per conto del FRI, la sociologa Christina Caprez sta analizzando i documenti e cercando testimoni che abbiano conosciuto Margrith Bigler-Eggenberger e siano disposti a condividere i loro ricordi.

Le chiese perché avesse presentato un curriculum così scarso e avesse elencato solo che aveva fatto uno stage e lavorato un po’. I documenti non riportavano le vere qualifiche della donna.

Un intrigo mai svelato

Fino ad oggi, non è chiaro chi abbia falsificato il curriculum di Bigler-Eggenberger. La storica Elisabeth Joris parla di uno scandalo: “Questo è stato un esempio dell’atteggiamento oltraggioso nei confronti delle donne, che non erano considerate uguali, nonostante l’introduzione del diritto di voto e di elezione. E da questo atteggiamento è derivata persino la legittimazione a falsificare documenti”.

In fin dei conti, però, l’intrigo ha avuto un risvolto positivo: Margrith Bigler-Eggenberger fu eletta, anche se solo per un pelo. Si diceva che fosse passata direttamente “dalla pentola al Tribunale federale”.

Libertà di lavoro per le professioniste del sesso

La prima giudice federale dovette affrontare venti tempestosi. Per molto tempo, a Losanna, fu un’outsider, tagliata fuori o completamente ignorata dai suoi colleghi maschi. Tuttavia, come giudice sostituta, aveva già dimostrato di essere in grado di affermarsi.

Margrith Bigler-Eggenberger nel 2019, tre anni prima della sua scomparsa. Keystone / Christian Beutler

Ad esempio, sostenne il ricorso di una prostituta nei confronti delle autorità di Zurigo, che volevano imporre alla donna il suo luogo di lavoro. Bigler-Eggenberger sostenne che la libertà di commercio e di professione valesse anche per le prostitute. Una sentenza rivoluzionaria che ha classificato il lavoro sessuale come un’attività professionale, senza giudizi morali, come afferma la storica Elisabeth Joris.

Bigler-Eggenberger ebbe particolari difficoltà a causa delle sue posizioni politiche. Quando si espresse a favore dell’aborto, fu pubblicamente diffamata. Si diceva che una “assassina di bambini” operasse al Tribunale federale.

La giudice federale svolse un ruolo cruciale anche nel 1977, durante il primo processo per l’uguaglianza salariale. Un’insegnante presentò un ricorso contro la discriminazione salariale e vinse.

Accusata di essere “un’assassina di bambini”

Un anno prima della sua morte, affermò: “Questo mi colpì molto, perché si superò il limite”. Anche le sue compagne di partito l’avevano abbandonata. Tuttavia, rimase fedele alla sua posizione femminista, affermando che la sfera privata è politica.

Il sogno del futuro diventa realtà

Bigler-Eggenberger è stata per 17 anni l’unica donna presso il Tribunale federale.

Quando si è dimessa nel 1994, sognava che un giorno ci sarebbero state dalle 10 alle 15 donne. Il suo desiderio è stato esaudito: su 40 cariche a tempo pieno, 15 sono occupate da donne. Bigler-Eggenberger è stata una pioniera, nonostante tutte le resistenze.

Traduzione con l’aiuto di Deepl/mar

