Quali difficoltà avete incontrato nel rinnovare il vostro passaporto all’estero?

Come cittadini/e svizzeri/e residenti all’estero, dovete rinnovare il vostro passaporto presso il consolato della vostra circoscrizione consolare. Tuttavia, talvolta quest’ultimo si trova a diverse centinaia o addirittura migliaia di chilometri dal vostro domicilio.

Avete mai avuto difficoltà a rinnovare il vostro documento d’identità all’estero? Dove è successo e per quali motivi? Quali soluzioni vi sono state proposte?

Oppure, al contrario, tutto procede sempre senza intoppi per voi e la vostra famiglia? In tal caso, cosa apprezzate in particolare dell’organizzazione svizzera?

I vostri commenti potrebbero essere utilizzati in futuro in un articolo.