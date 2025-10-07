The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Quali difficoltà avete incontrato nel rinnovare il vostro passaporto all'estero?

Emigrazione, ritorno in Svizzera, famiglia, scolarizzazione, pensioni, banche, assicurazioni… mi interesso alle persone svizzere che vivono all'estero informandole sui temi che le occupano e le preoccupano, nel quotidiano o in modo più ampio.

Come cittadini/e svizzeri/e residenti all’estero, dovete rinnovare il vostro passaporto presso il consolato della vostra circoscrizione consolare. Tuttavia, talvolta quest’ultimo si trova a diverse centinaia o addirittura migliaia di chilometri dal vostro domicilio.

Avete mai avuto difficoltà a rinnovare il vostro documento d’identità all’estero? Dove è successo e per quali motivi? Quali soluzioni vi sono state proposte?

Oppure, al contrario, tutto procede sempre senza intoppi per voi e la vostra famiglia? In tal caso, cosa apprezzate in particolare dell’organizzazione svizzera?

I vostri commenti potrebbero essere utilizzati in futuro in un articolo.

damduly
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Dopo aver fatto domanda, mi hanno chiesto di viaggiare per migliaia di chilometri dall'Australia occidentale alla costa orientale per raccogliere i dati biometrici in una macchina, il che ha comportato per me un viaggio di 4 voli e due sistemazioni in albergo.__Per coincidenza, nello stesso periodo sono andato in viaggio d'affari a Bangkok ed era vicino all'ambasciata svizzera. Mi sono recato lì e ho chiesto di raccogliere i dati biometrici e loro si sono stupidamente rifiutati!!!__Il motivo era che avevo fatto domanda in Australia e solo l'ambasciata in Australia può raccogliere i miei dati biometrici. Dopo che la donna mi ha detto che può vedere la mia domanda nel sistema e che sono in piedi accanto a questa dannata macchina biometrica, ho perso la testa e le ho fatto una ramanzina finché non ha chiamato la sicurezza e mi hanno fatto uscire dall'ambasciata. Cosa c'è di sbagliato in loro.

After applying they asked me to travel thousands of km from West Australia to the East coast to collect biometric data in a machine which was a trip of 4 flights and two hotel accommodations for me.__By coincidence at the same time I went on a business trip to Bangkok and it was next to the Swiss Embassy. I went there and asked them to collect the biometric data and they plain stupidly REFUSED !__Reason was that I applied in Australia and only the Embassy in Australia can collect my biometric data. After the woman told me she can see my application in the system and I' m standing next to this damn biometric machine I lost it and gave her a mouthful until she called security and they removed me from the Embassy. Wtf is wrong with them.

Gallus/605
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Il mio passaporto svizzero è scaduto 2 anni fa. Poiché sono disabile, non posso recarmi al consolato svizzero di New York. Vivo a Lower Westchester, quali altre opzioni ho per rinnovare il passaporto?

My Swiss passport expired 2 years ago. Since I am disabled, I am unable to travel to the Swiss consulate in New York. I live in lower Westchester, what other options do I have to renew my passport

aleongro
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Vivo a Los Angeles e una volta c'era un consolato svizzero, ma è stato chiuso. Ora il più vicino è a San Francisco e non solo è molto scomodo e richiede una giornata intera, ma è anche molto costoso viaggiare per ottenere i documenti d'identità. Vorrei che potessimo avere un consolato mobile o riavere i servizi del consolato di Los Angeles.

I live in Los Angeles and we used to have a Swiss Consulate but it closed. Now, the closest one is in San Francisco and it is not only very inconvenient and a full-day affair, it is also very costly just to travel to get the identity documents. I wish we could have a mobile consulate or get the Los Angeles Consulate services back.

Claudia Martin
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Claudia Martin __Bonjour, __Vivendo nella regione di Parigi, non ho avuto problemi a raggiungere l'ambasciata svizzera. Tuttavia, il termine di 3 mesi per ottenere un appuntamento vale per tutti (è facile prenotare online).__Una volta lì, l'accoglienza è stata perfetta e ho ricevuto il mio nuovo passaporto in una settimana.

Claudia Martin __Bonjour, __Habitant la région parisienne je n'ai pas de problème pour me rendre à l'ambassade de Suisse. __Cependant le délai de 3 mois pour obtenir un rendez-vous est valable pour tout le monde (facile à prendre en ligne).__Une fois sur place l'accueil est parfait et j'ai reçu mon nouveau passeport au bout d'une semaine.

Jorg Hiker
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

La necessità di rinnovare i documenti d'identità svizzeri è dubbia. Fino a poco tempo fa, i documenti erano generalmente validi a vita. Le banche che detengono conti multimilionari devono certamente affrontare un compito simile a quello di dimostrare che l'identità delle persone è estremamente importante, ma le banche non rinnovano i conti periodicamente. In definitiva, l'unica vera ragione per rinnovare i documenti svizzeri è la necessità della burocrazia di giustificare la propria esistenza. Tuttavia, molti svizzeri all'estero lo trovano noioso e così la Svizzera perde i propri cittadini.

The need to renew Swiss identity documents at all is doubtful. Until very recently, documents were usually valid for life. Banks holding multi-million accounts certainly face a similar task of proving persons identity to be extremely important, but banks don't renew accounts periodically. At the end, the only real reason to renew Swiss documents is bureaucracy need to justify its own existence. However, many Swiss abroad find it tedious and so Switzerland loses own citizens.

Giorgio55
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Nessun problema.__Si è registrato online, ha preso un appuntamento 2 settimane dopo e ha ricevuto il passaporto 4 giorni dopo.

Aucun problèmes.__Inscription via internet, rendez-vous 2 semaines plus tard et passeport reçu 4 jours après.

Aiko57
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

In Spagna, il consolato è a Barcellona, a 500 km da dove vivo. Ma due volte l'anno si sposta, in primavera a Valencia e in autunno ad Alicante, così posso rinnovare i miei documenti a 100 km da casa.__Registrato l'anno scorso ad Alicante con grande facilità e personale molto gentile __Amicalement

En Espagne le consulat se trouve à Barcelone, soit à 500 km de mon domicile. Mais, deux fois par année il se déplace, le printemps à Valence et l'automne à Alicante, ce qui me permet de renouveler mes documents à 100 km de chez moi.__Renouveler l'année dernière à Alicante avec beaucoup de facilité et des collaboratrices très agréable __Amicalement

C.Tuscher
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Mi sono rivolto al Consolato svizzero di Lione per rinnovare il passaporto e la carta d'identità e ho ricevuto la seguente risposta: "La carta d'identità può essere rilasciata solo senza recarsi a Lione, dietro presentazione di un certificato medico. Per il passaporto, deve venire a Lione o in un centro di inserimento dati in Svizzera"__Vivendo a Romans sur Isère, per arrivare a Lione devo guidare fino a Valence, prendere il treno per Lione e un taxi per Villeurbanne. Problema: ho 80 anni e sono la badante di un marito disabile! L'unica soluzione è rinnovare la mia carta d'identità con un certificato medico e smettere di viaggiare in paesi che richiedono il passaporto!

Demande de renouvellement du passeport et de la carte d’identité au Consulat suisse de Lyon et réponse de ce dernier : "Il est uniquement possible d'établir une carte d'identité sans se déplacer sur présentation d'un certificat médical. Pour le passeport, il faut impérativement venir à Lyon ou dans un centre de saisie en Suisse"__Habitant Romans sur Isère, pour aller à Lyon il me faut aller à Valence en voiture, prendre le train pour Lyon et un taxi pour Villeurbanne. Problème j'ai 80 ans et suis l'aidante d'un mari handicapé ! Seule solution le renouvellement de la carte d'identité avec certificat médical et fin des voyages dans des pays qui demandent un passeport !

Dominique G.
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Salve. Vivo in Bretagna e per rinnovare il mio passaporto devo andare all'ambasciata di Parigi. Non c'è un consolato più vicino a dove vivo. Si tratta quindi di un viaggio di 3 ore in treno e TGV. Ma ciò che mi ha particolarmente sorpreso è che bisogna aspettare 3 mesi per avere un appuntamento... è un tempo lungo, e l'amministrazione francese, che non è molto veloce quando si tratta di rilasciare i passaporti, è battuta. Se si ha la sfortuna di non potersi presentare, bisogna aspettare altri 2 mesi per ottenere un altro appuntamento. Gli appuntamenti vengono dati solo al mattino, tra le 9 e le 12. Anche questo è sorprendente, ma spiega il motivo per cui i passaporti vengono rilasciati solo al mattino. Anche questo è sorprendente, ma spiega i ritardi. So che in Svizzera ci vogliono alcuni giorni. Gli svizzeri all'estero sono chiaramente svantaggiati. Non ho nulla da dire sul personale dell'ambasciata, che è molto cordiale. Cordialmente __Dominique

Bonjour. __Je vis en Bretagne et pour renouveler mon passeport je dois me rendre à l’ambassade à Paris. __En effet il n’y a pas de consulat plus proche de mon lieu de résidence. __Il faut donc faire un voyage en train et TGV d’environ 3 heures. __Mais ce qui m’a particulièrement surprise, c’est qu’il faille attendre 3 mois pour obtenir un rendez-vous… c’est tout de même très long, l’administration française pourtant pas rapide en ce qui concerne l’établissement de passeports, est battue. __Si par malheur vous avez un empêchement, vous attendez encore 2 mois pour obtenir un nouveau rendez-vous. __Les rendez-vous sont donnés uniquement le matin entre neuf heures et midi. Cela aussi est surprenant mais explique les délais. __Je sais qu’en Suisse les délais sont de quelques jours. Les Suisses de l’étranger sont clairement défavorisés. __Rien à redire sur le personnel de l’ambassade qui est fort aimable. __Cordialement __Dominique

Sophie Hyland-Monney
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Ho rinnovato il mio passaporto presso il Consolato svizzero di New York. Veloce, efficiente e davvero un'ottima accoglienza. L'unico problema è che il mio passaporto riporta "DFAE" come luogo di emissione. Vivo negli Stati Uniti, dove gli svizzeri sono considerati dei veri e propri parassiti. Il giorno in cui tornerò a casa e spero di aprire un conto in banca, dovrò rifare il passaporto in modo che ci sia scritto Friburgo! Un piccolo dettaglio a cui non avevo minimamente pensato!

J'ai renouvelle mon passeport aupres du Consulat Suisse a New-York. Rapide, efficace et un accueil vraiment formidable. Le seul hic, mon passeport indique "DFAE" comme lieu de delivrance. J'habite aux Etats-Unis, ou les Suisses sont consideres comme de vrais pestiferes. Le jour ou je rentre au pays et espere ouvrir un compte en banque, je devrai refaire mon passeport pour que celui-ci indique Fribourg !!__Petit detail auquel je n'avais pas du tout pense !!

Clan Brew
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Vivo in Colorado, ma devo andare a San Francisco (in aereo) per rinnovare il passaporto e la carta d'identità svizzeri.____Quando vivevamo vicino a Chicago, nell'Illinois (prima del COVID), c'era ancora un consolato mobile dopo la chiusura di quello di Chicago.____Ho iniziato a pianificare ... per vedere se potevo fare il viaggio di andata e ritorno in giornata o se dovevo mettere in conto anche un pernottamento.____Avevo preso in considerazione l'idea di rinnovare il passaporto e la carta d'identità quest'estate in Svizzera, quando siamo andati a trovare i miei genitori, ma tutto quello che avevo letto diceva che, in quanto svizzero all'estero, dovevo rinnovare il passaporto e la carta d'identità presso la mia rappresentanza nazionale (il consolato di San Francisco) ...

Ich wohne in Colorado, muss aber nach San Francisco reisen (fliegen), um neuen Schweizer Pass und ID zu erneuern.____Wenn wir in der Nähe von Chicago (Illinois) wohnten (bevor COVID), gab es noch ein Mobil-Konsulat nachdem das Chicago Konsulat geschlossen wurde.____Ich have begonnen, zu planen ... um zu sehen, ob ich am gleichen Tag hin- und zurückfliegen kann, oder ob ich auch noch eine Übernachtung einberechnen muss.____Ich hatte mir überlegt, den Pass und ID diesen Sommer in der Schweiz während unserem Besuch bei meinen Eltern zu erneuern, aber alles was ich gelesen hatte, deutete darauf hin, dass ich als Auslandschweizer den Pass und ID bei meinen Heimat-Vertretung (Konsulat in San Francisco) erneuern muss ...

Emilie Ridard
Emilie Ridard SWI SWISSINFO.CH
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.
@Clan Brew

Salve, __È possibile scegliere dove effettuare il rilevamento dei dati biometrici: __- presso il vostro Consolato Generale a San Francisco (in quanto attrezzato per farlo), __- presso un'altra rappresentanza svizzera nel mondo,__- presso un ufficio passaporti in Svizzera - a condizione che abbiate preso un appuntamento in anticipo.

Bonjour, __Il est en fait possible de choisir le lieu où faire relever vos données biométriques: __- dans votre consulat général de San Francisco (car il est équipé pour), __- dans une autre représentation suisse dans le monde,__- dans un bureau de passeport en Suisse - sous réserve d'avoir pris rendez-vous au préalable.

R. Cottier
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

Salve a tutti. Il rinnovo del mio passaporto a Marsiglia è andato molto bene. Prendere un appuntamento online è stato facile e l'accoglienza al consolato è stata calorosa. Ho ricevuto il mio documento 3 settimane dopo. 👍🏻👍🏻

Bonjour à tous. Le renouvellement de mon passeport à Marseille c’est très bien passé. La prise de rendez-vous en ligne est facile et l’accueil au consulat chaleureux . Réception du document 3 semaines plus tard. 👍🏻👍🏻

Rafiq Tschannen
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da EN.

Ho vissuto in 15 Paesi, in Europa, Asia, Africa e Caraibi. Non ho mai avuto problemi a rinnovare il passaporto. Le ambasciate e i consolati svizzeri sono sempre stati disponibili ed efficienti.

I have lived in 15 countries, in Europe, Asia, Africa, the Caribbean. I never had a problem renewing my passport. The Swiss Embassies and Consulates were always helpful and efficient.

