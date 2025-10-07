Quali difficoltà avete incontrato nel rinnovare il vostro passaporto all’estero?
Come cittadini/e svizzeri/e residenti all’estero, dovete rinnovare il vostro passaporto presso il consolato della vostra circoscrizione consolare. Tuttavia, talvolta quest’ultimo si trova a diverse centinaia o addirittura migliaia di chilometri dal vostro domicilio.
Avete mai avuto difficoltà a rinnovare il vostro documento d’identità all’estero? Dove è successo e per quali motivi? Quali soluzioni vi sono state proposte?
Oppure, al contrario, tutto procede sempre senza intoppi per voi e la vostra famiglia? In tal caso, cosa apprezzate in particolare dell’organizzazione svizzera?
I vostri commenti potrebbero essere utilizzati in futuro in un articolo.
