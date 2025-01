Quota vetture elettriche nuove calata nel 2024, prima volta da anni

Per la prima volta dopo diversi anni a questa parte è andata calando la quota delle auto elettriche sull'insieme delle vetture nuove entrate in circolazione: nel 2024 si è attestata al 19,3%, a fronte del 20,9% del 2023.

(Keystone-ATS) Lo ha indicato – sulla base di dati ancora provvisori – l’associazione per la mobilità elettrica Swiss E-Mobility, che parla di un calo temporaneo e di un andamento deludente, ma prevedibile. La causa principale viene ricercata nella fine dell’esenzione dell’imposta sull’importazione di veicoli: quelli elettrici ora pagano come gli altri. Secondo l’organizzazione è anche mancata la pressione normativa per raggiungere gli obiettivi di emissione di CO2.

L’automobile di gran lunga più venduta in Svizzera è comunque alimentata con la corrente: si tratta della Tesla Model Y, che è stata smerciata in oltre 6500 esemplari, più dell’anno precedente. Progressi sono stati effettuati anche nell’espansione delle stazioni di ricarica. In termini di elettromobilità rimangono comunque ancora grandi differenze tra i cantoni e le regioni linguistiche: mentre il 24,9% delle auto vendute a Zurigo erano elettriche, la percentuale in Ticino era solo dell’11,2%.