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Raiffeisen Svizzera taglia fino a 180 posti di lavoro

Keystone-SDA

Raiffeisen Svizzera taglia fino a 180 posti di lavoro nell'ambito di un programma di risparmio. In questo modo l'istituto cooperativo intende ridurre i costi del personale e le spese generali di circa 60 milioni di franchi entro il 2027.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Più della metà dei posti di lavoro verrà eliminata attraverso la naturale fluttuazione del personale, la soppressione dei posti vacanti, la riduzione del personale esterno e i prepensionamenti, ha comunicato oggi Raiffeisen, che attualmente impiega complessivamente circa 13’000 collaboratori.

Contemporaneamente, Raiffeisen Svizzera si riorganizza a livello strutturale. A partire da ottobre sarà suddivisa in sei dipartimenti, tra cui le due unità orientate alla vendita “Clienti privati” e “Clienti aziendali e commercio” e il dipartimento di nuova creazione “Prodotti e soluzioni”.

Per quest’ultimo si sta ancora cercando un responsabile, ha spiegato Raiffeisen. Philipp Ackermann assumerà la direzione del dipartimento “Clienti aziendali e commercio”, mentre Patrick Lehner quella del dipartimento “Clienti privati”.

Gli attuali membri della direzione Roland Altwegg e Helen Fricker lasceranno Raiffeisen Svizzera a settembre nell’ambito della riorganizzazione.

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