Rapporto finale SISI: deragliamento San Gottardo per rottura ruota

Keystone-SDA

Il deragliamento di un treno merci nella galleria di base del San Gottardo avvenuto il 10 agosto 2023 è stato causato dalla rottura di una ruota.

(Keystone-ATS) Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), nel suo rapporto finale pubblicato oggi, conferma così quanto indicato nella sua relazione intermedia resa a fine settembre di due anni fa e formula raccomandazioni all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza (ERA) e all’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Il SISI ritiene che le la formazione di crepe riscontrate nelle ruote del treno merci in questione sono da ricondurre a un fenomeno sistematico.

A rompersi è stata la ruota destra del primo assile dell’undicesimo carro: il sovraccarico termico della superficie di rotolamento della ruota ha causato crepe da fatica, che hanno continuato a svilupparsi fino a provocarne la spaccatura, precisa il rapporto.

Anche il tipo di costruzione degli scambi ha influito sui danni secondo il SISI. Gli elementi di posizionamento e bloccaggio degli scambi Hydrostar installati nella stazione multifunzionale di Faido si trovano sopra lo spigolo superiore delle traverse e sono stati distrutti dall’assile che pendeva trasversalmente sotto il carro numero 11. Di conseguenza lo scambio si è trovato in una posizione indefinita, causando il deragliamento del vagone numero 14 e la deviazione di tutti i carri successivi sul binario di raccordo in direzione della canna est.

Raccomandazioni e avvisi di sicurezza

Nel suo rapporto finale, il SISI emette quattro raccomandazioni e un avviso nell’ambito della sicurezza. Tre delle raccomandazioni sono rivolte all’ERA.

In primo luogo, le norme in vigore per l’aumento dell’attuale diametro minimo delle ruote devono essere estese a tutti i tipi di sale montate (l’insieme costituito da due ruote e dall’asse corrispondente di un veicolo ferroviario, ndr) che utilizzano ceppi del freno in materiale composito. In secondo luogo, i criteri per le prescrizioni di manutenzione di queste sale montate devono essere adattati, in particolare per quanto riguarda gli intervalli di attuazione e i metodi di ispezione. Infine deve essere promosso uno studio sull’influsso dei ceppi del freno in materiale composito sul carico termico delle ruote.

La quarta raccomandazione di sicurezza è rivolta all’UFT e riguarda gli scambi con dispositivi di blocco situati sopra lo spigolo superiore delle traverse. Il SISI raccomanda di valutare il rischio di danni meccanici a questi dispositivi e se necessario di ridurlo. L’avviso di sicurezza indirizzato a FFS Cargo riguarda la tracciabilità durante l’ispezione tecnica dei treni.

Il 10 agosto 2023 il treno merci 45016 di FFS Cargo, con due locomotive e 30 carri merci di diversi tipi e proprietari, era in viaggio da Chiasso in direzione di Basilea. Dieci chilometri dopo l’ingresso nella galleria di base del San Gottardo, un frammento della ruota destra del primo assile dell’undicesimo carro si è staccato. Il treno ha percorso altri circa sette chilometri fino alla stazione multifunzionale di Faido, dove ha distrutto i meccanismi di azionamento degli scambi di cambio corsia.

La parte anteriore della composizione di carri merci ha superato gli scambi ancora posizionati in direzione rettilinea, mentre la parte posteriore è stata deviata sul binario di collegamento in direzione della canna est. Questo ha portato al deragliamento e alla collisione con la parete trasversale fra le due gallerie.

In seguito all’incidente – che non ha provocato feriti e i cui danni sono stati stimati a 150 milioni di franchi – ci è voluto più di un anno prima che il tunnel ferroviario di base del San Gottardo, danneggiato, tornasse completamente in servizio.