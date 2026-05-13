Real Madrid assolto per inquinamento acustico concerti al Bernabeu

Keystone-SDA

La giustizia spagnola ha escluso responsabilità penali del Real Madrid e del direttore generale José Angels Sanchez nell'inquinamento acustico provocato dai concerti allo stadio Santiago Bernabeu, al centro da mesi delle proteste dei residenti per l'eccessivo rumore.

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(Keystone-ATS) L’Audiencia Provincial di Madrid ha archiviato il procedimento contro la società Real Madrid Estadio e il dirigente del club blanco, dopo che a gennaio una giudice istruttrice aveva ritenuto esistessero “indizi sufficienti” di reato, sostenendo che tutti gli eventi tra aprile e settembre 2024, compresi i concerti della pop star Taylor Swift, avessero “superato i limiti sonori” fissati dalle ordinanze comunali.

Secondo la sentenza, citate dai media iberici, “né il Real Madrid né i suoi dirigenti organizzano o gestiscono direttamente gli eventi musicali”, per cui la responsabilità ricade invece sui promotori e gli operatori “tecnici”, che “producono il rumore” e sono tenuti a rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa municipale.

Il Real Madrid in una nota si è detto “soddisfatto” perché il tribunale “conclude in modo chiaro e categorico” che il club non ha commesso alcun illecito penale. Il tribunale sottolinea inoltre che, se il Bernabeu “non dispone di un isolamento sufficiente”, spetta agli organizzatori “adattare spettacoli e livelli sonori ai requisiti legali”.

L’Associazione dei Residenti danneggiati dal Bernabeu – che ha promosso l’azione legale – ha tuttavia annunciato ricorso alla Corte Suprema, sostenendo che “i concerti restano illegali”. E anche il settore musicale frena il ritorno dei maxi-show, senza nuovi lavori di insonorizzazione dello stadio.

Il Bernabeu, rinnovato nel 2023 con un investimento di oltre 1,5 miliardi di euro, per ospitare grandi eventi musicali, ha intanto già perso alcuni dei principali tour musicali internazionali, dopo che dal settembre 2024 gli show previsti sono stati trasferiti al Riyad Air Metropolitano, lo stadio dell’Atletico di Madrid.