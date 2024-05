Reali: Kate per ora non torna a impegni pubblici

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Kensington Palace ha pubblicato un raro messaggio sulle condizioni di salute della principessa di Galles, secondo cui per Kate, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore, per ora non è previsto un ritorno agli impegni pubblici.

“Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico”, ha dichiarato un portavoce di Palazzo. Viene comunque sottolineato il fatto che la moglie dell’erede al trono William segue a distanza le attività caritatevoli legate al suo patronato.