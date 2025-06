Record di nuove imprese in Svizzera

Keystone-SDA

In Svizzera vengono fondate aziende come non mai: nei primi sei mesi del 2025 si sono raggiunte cifre record. Ci sono però grandi differenze ragionali, con il Ticino in controtendenza, secondo uno studio dell'istituto IFJ per le giovani imprese.

(Keystone-ATS) Nel primo semestre a livello svizzero sono state registrate 27’811 nuove imprese, si legge in un comunicato odierno che accompagna lo studio. Si tratta di un incremento del 2,6% su un anno.

Il dato si situa nettamente al di sopra della media degli ultimi 10 anni, pari a circa 24’400 registrazioni.

Dando un’occhiata alle varie regioni, si nota una prestazione molto positiva della Svizzera centrale (+7,3%), della Romandia (+4,9%) e di Zurigo (+4,6%). In controtendenza invece Ticino (-4,0%) e Svizzera orientale (-2,9%).

I settori più dinamici sono edilizia, consulenza e immobiliare.