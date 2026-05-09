Riaperta a Winterthur la collezione d’arte di Oskar Reinhart

Keystone-SDA

La Collezione Oskar Reinhart "Am Römerholz", a Winterthur, ha riaperto oggi i battenti dopo diversi mesi di chiusura. Nell'antica dimora del collezionista e mecenate è così nuovamente possibile ammirare capolavori di artisti come Cézanne e Van Gogh.

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(Keystone-ATS) L’edificio “Am Römerholz” è stato ristrutturato, in particolare per soddisfare gli attuali standard di conservazione. Da oggi, le sale riorganizzate presentano una selezione di opere, tra gli altri, di Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Goya e Paul Cézanne.

Dal 1958 la collezione Oskar Reinhart “Am Römerholz” appartiene alla Confederazione. Alla cerimonia di inaugurazione era presente la consigliera federale e capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI), da cui dipende anche l’Ufficio federale della cultura (UFC), Elisabeth Baume-Schneider. Ha preso parte alla riapertura anche il sindaco di Winterthur Michael Künzle.

L’accessibilità per le persone con disabilità è stata migliorata. I lavori di ristrutturazione sono infatti stati eseguiti in conformità con le direttive del marchio “cultura inclusiva”, si legge in un comunicato della collezione. Tra le novità figura anche una nuova offerta di ristorazione. Il nuovo gestore è Alex Binding, chef stellato di Winterthur. Di giorno, il locale funziona come caffetteria del museo, mentre la sera propone una cucina gastronomica.

L’ex collezione privata di Oskar Reinhart, nato nel 1885 e deceduto nel 1965, comprende circa 200 opere che vanno dal Rinascimento all’inizio dell’età moderna. Gran parte è costituita da opere dell’impressionismo francese. È una delle collezioni private più importanti al mondo.