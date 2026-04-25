Ritmi serrati per premier giapponese Takaichi, “Dormo troppo poco”

Keystone-SDA

Sonno ridotto al minimo a causa di ritmi di lavoro incessanti e difficoltà persino nella gestione dei pasti.

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(Keystone-ATS) È uno spaccato inedito della vita alla guida del governo per la premier giapponese Sanae Takaichi, a sei mesi esatti dal suo insediamento, raccontato dai media nipponici.

“Vorrei dormire un po’ di più”, avrebbe confidato la leader a un veterano della politica nipponica, l’ex ministro Akira Amari, al termine di un incontro nel suo ufficio.

La stessa Takaichi, 65 anni, prima donna a guidare l’esecutivo giapponese dopo la vittoria alle primarie del partito di governo lo scorso ottobre, aveva scandito l’inizio del mandato con uno slogan poi diventato un tormentone nel 2025: “Lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e ancora lavorare”. Una linea che, a quanto emerge, si riflette ora in una quotidianità fatta di un’agenda molto fitta che prevede poco riposo, in un Paese dove la cultura del sacrificio professionale è radicata.

Trasferitasi alla fine dell’anno scorso nella residenza ufficiale insieme al marito – a pochi passi dal suo ufficio – la premier aveva ammesso già a inizio aprile, durante un’audizione parlamentare, che il tempo per il riposo è “piuttosto limitato”, complice anche l’impegno nelle faccende domestiche. “Il resto del tempo è dedicato al lavoro”, ha spiegato, sottolineando come spesso preferisca portare i dossier a casa per non costringere staff e agenti di sicurezza a lunghe attese in ufficio.

Non meno complessa la gestione dei pasti. Già a febbraio Takaichi aveva fatto riferimento a restrizioni nella residenza ufficiale che le impedirebbero di fare la spesa o ordinare cibo dall’esterno. “Se finiscono i surgelati, è finita”, aveva dichiarato con tono pragmatico. Un tema tornato anche nel colloquio con Amari, che ai cronisti ha riferito delle difficoltà della leader anche su questo fronte, rilevando una sincerità inattesa della premier, e forse anche un volto più umano.