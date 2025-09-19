The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ritratto di Frida Kahlo all’asta da Sotheby’s, verso il record

Keystone-SDA

Un ritratto di Frida Kahlo potrebbe battere il record da Sotheby's. "Il sogno (o Il letto), 1940" andrà all'asta a New York il prossimo 8 novembre ed è stimato fino a 60 milioni di dollari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Una cifra che potrebbe scalzare il primato di Georgia O’Keeffe, che con il dipinto “Jimson Weed/White flower n.1 (1936)”, venduto da Sotheby’s nel 2014 per 44,4 milioni di dollari, detiene il record mondiale come artista femminile.

Attualmente, il prezzo più alto pagato per un’opera della pittrice messicana è di 34,9 milioni di dollari, quando nel 2021 fu acquistato “Diego e io” (1949), con lei e il marito, Diego Rivera.

“Il sogno (o Il letto)” rappresenta il rapporto dell’artista con la morte e la sua stessa mortalità, raffigurando il suo letto a baldacchino con sopra uno scheletro. “Non è solo una delle opere più importanti di Frida Kahlo – ha spiegato Julian Dawes, vice presidente e a capo della divisione impressionismo e arte moderna di Sotheby’s Americas – ma anche una delle poche che esista al di fuori del Messico o che non faccia parte di una collezione privata”. Il dipinto è attualmente in mostra a Londra, poi sarà portato ad Abu Dhabi, Hong Kong, Parigi e infine New York, sede dell’asta.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR