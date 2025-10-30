Sale a 30 il bilancio di vittime e dispersi dell’uragano Melissa

Keystone-SDA

L'uragano Melissa si è abbattuto sulle Bahamas dopo aver seminato distruzione nei Caraibi, causando 30 vittime e dispersi ad Haiti e lasciando in rovina alcune zone della Giamaica e di Cuba.

(Keystone-ATS) Secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC), Melissa, leggermente indebolito ma ancora pericoloso, si sta spostando verso le Bermuda. “Nelle Bahamas, i residenti dovrebbero rimanere al riparo”, ha affermato, mentre nelle Bermuda “i preparativi dovrebbero essere in corso e completati prima del previsto primo verificarsi di venti di forza tropicale”.