San Gallo: un 26enne ferito al collo con un coltello

Keystone-SDA

Un 26enne è stato ferito al collo con un coltello da un coetaneo questa mattina presto a San Gallo. Il presunto autore è stato arrestato.

(Keystone-ATS) Poco dopo le 6 del mattino, un 26enne svizzero ha segnalato alla centrale di emergenza di temere una possibile aggressione, scrive in una nota la polizia cantonale di San Gallo. Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato l’uomo con una ferita da taglio al collo. Il ferito è stato portato in ospedale in ambulanza.

Poco più tardi è stato arrestato un altro 26enne svizzero fortemente sospettato di avere inferto la coltellata al coetaneo dopo un’accesa discussione. Sono in corso indagini per chiarire i retroscena della vicenda.