Scarcerati ex manager Lafarge implicati nel caso Siria

Keystone-SDA

La Corte d'appello di Parigi ha deciso di scarcerare l'ex presidente della direzione del gruppo cementiero Lafarge (nel frattempo rilevato da Holcim) Bruno Lafont e l'ex vicedirettore Christian Herrault.

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(Keystone-ATS) Erano finiti in prigione a metà aprile in seguito alla loro condanna per finanziamento del terrorismo in Siria. I due ex manager – di rispettivamente 69 e 75 anni – erano stati condannati il 13 aprile dal tribunale penale di Parigi rispettivamente a sei e cinque anni di reclusione, con mandato di arresto in udienza. Il 19 maggio avevano chiesto la libertà in attesa di un nuovo processo.

La Corte d’appello ha ritenuto nella sua decisione che la detenzione preventiva non fosse il mezzo indispensabile per garantire la comparizione dei due uomini davanti alla giustizia e ha tenuto conto dello “shock carcerario” che hanno subito. I giudici hanno vietato ai due ex dirigenti di lasciare il territorio nazionale francese e hanno fissato una cauzione di 100’000 euro (91’000 franchi) per Lafont e di 90’000 euro per Herrault, da versare entro il 2 luglio. Non hanno invece vietato loro di entrare in contatto, come richiesto dalla procura generale, nonostante i due uomini fossero stati incarcerati nella stessa cella nel penitenziario della Santé di Parigi.

Lafont e Herrault figurano tra i nove imputati riconosciuti colpevoli il 13 aprile dal tribunale penale di aver versato nel 2013 e nel 2014, tramite la filiale siriana Lafarge Cement Syria (LCS), circa 5,6 milioni di euro a gruppi jihadisti armati al fine di mantenere in attività un cementificio a Jalabiya, nel nord della Siria.

Tutti gli imputati, tra cui l’azienda Lafarge – condannata alla pena massima prevista, pari a 1,125 milioni di euro, nonché a pagare in solido con quattro dei suoi ex dirigenti una sanzione doganale di 4,57 milioni di euro per il mancato rispetto delle sanzioni finanziarie internazionali – hanno presentato ricorso contro la loro condanna e saranno nuovamente giudicati nei prossimi mesi.

Come si ricorderà Lafarge è stata acquisita nel 2015 dal colosso svizzero Holcim.