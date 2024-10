Schindler: fatturato scende, ma profitti salgono

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Fatturato in calo – c’entra però la forza del franco – ma profitti in crescita per Schindler, uno dei più importanti gruppi industriali svizzeri attivi a livello internazionale.

Nei primi nove mesi dell’anno il colosso lucernese nel campo degli ascensori e delle scale mobili ha visto il risultato operativo Ebit aumentare (su base annua) del 6% a 945 milioni di franchi, mentre l’utile netto è salito dell’8% a 748 milioni, emerge dalle indicazioni fornite oggi di primo mattino.

I ricavi sono invece scesi del 2% a 8,4 miliardi, una contrazione che diventa una speculare progressione del 2% se si considera il dato in valute locali. In flessione – dell’1% a 8 miliardi – risultano anche le nuove commesse, ma pure in questo caso l’indicatore è in aumento se si fa astrazione dell’impatto dei cambi.

Schindler vuole continuare a migliorare puntando sulle proprie forze, ha spiegato il presidente del consiglio di amministrazione e Ceo Silvio Napoli: l’attenzione sarà rivolta anche alla semplificazione dei processi operativi. Novità positive sono state presentate anche agli azionisti, che potranno beneficiare di un programma di riacquisto di azioni di mezzo miliardo di franchi.

Non stupisce quindi che le comunicazioni odierne siano state accolte con favore in borsa: il buono di partecipazione (BP) – che è in questo caso il titolo di riferimento per gli analisti, non l’azione nominativa – nel pomeriggio guadagnava circa il 4%. Dall’inizio dell’anno il valore è salito del 18%.

Schindler è un marchio ben conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali. L’azienda nacque nel 1874, inizialmente quale fabbricante di macchinari agricoli. Nel 1892 cominciò la produzione di ascensori elettrici, favorita dalla crescita del numero di alberghi in Svizzera. È poi seguita una grande espansione internazionale: nel 1980 Schindler è stata la prima ditta occidentale a concludere una joint-venture con un’azienda di stato cinese. Oggi il gruppo è una realtà che occupa 70’300 dipendenti in oltre 100 nazioni. Schindler stima che le sue infrastrutture movimentano ogni giorno 2 miliardi di persone. Pur essendo quotata in borsa la società fondata da Robert Schindler vede ancora come principale azionista la famiglia del capostipite, giunta ormai alla quinta generazione.