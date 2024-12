Schindler: si chiude un’era, se ne va presidente Cda e direzione

Keystone-SDA

Si chiude un'era per Schindler, uno dei più importanti gruppi industriali svizzeri attivi a livello internazionale: se ne va il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) e Ceo Silvio Napoli.

(Keystone-ATS) Alla guida operativa sarà sostituito da Paolo Compagna, attuale responsabile delle operazioni (COO), mentre il numero uno del Cda non è ancora stato designato.

Dopo oltre 30 anni di lavoro in azienda Napoli ha deciso di non ricandidarsi al Cda in occasione della prossima assemblea generale degli azionisti del 25 marzo 2025 e di perseguire nuove sfide professionali, ha indicato oggi il il colosso lucernese nel campo degli ascensori e delle scale mobili.

Dal primo aprile la presidenza della direzione sarà assunta da Compagna, un manager con studi in ingegneria in Germania che è entrato nel gruppo Schindler nel 2010, ricoprendo diversi ruoli dirigenziali. “Con Paolo Compagna l’azienda può contare sul leader giusto, con una comprovata esperienza, per affrontare le sfide e le opportunità del futuro”, ha commentato Napoli, citato in un comunicato.

Le novità odierne non anno sollevato grandi emozioni in borsa: intorno a mezzogiorno il buono di partecipazione (BP) – che è in questo caso il titolo di riferimento per gli analisti, non l’azione nominativa – era in lieve ribasso frazionale, nell’ambito di un mercato che generalmente marcia sul posto. Dall’inizio dell’anno il valore è salito del 24%.

Fondata nel 1874, Schindler è oggi una realtà che occupa più di 70’000 dipendenti in oltre 100 nazioni. L’impresa stima che le sue infrastrutture movimentano ogni giorno 2 miliardi di persone. Pur essendo quotata in borsa la società fondata da Robert Schindler vede ancora come principale azionista la famiglia del capostipite, giunta ormai alla quinta generazione. Nel 2023 ha realizzato un fatturato di 8,5 miliardi di franchi e un utile di 0,7 miliardi.