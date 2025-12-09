Sciopero donne non ha automaticamente diritto a Piazza federale
Il Municipio di Berna non vuole riservare la Piazza federale in maniera fissa tutti i 14 giugno per lo Sciopero delle donne. Ha respinto un postulato in tal senso di Alleanza verde (Grünes Bündnis)/Alternativa giovani (Junge Alternative).
(Keystone-ATS) Secondo gli autori del testo, una prenotazione permanente permetterebbe a Berna di eliminare gli ostacoli amministrativi al movimento di protesta. La città farebbe così un passo importante in materia di eguaglianze.
L’esecutivo riconosce l’importanza della data, si legge nella risposta, ma non verranno create regole ad hoc. Esistono altre manifestazioni legate a una data e nessuna di queste ha una riservazione automatica degli spazi necessari, viene argomentato. Le rivendicazioni dello Sciopero delle donne continueranno a essere considerate nel processo d’autorizzazione.