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Scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca

Keystone-SDA

Scontri a Parigi a margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Secondo Le Parisen, a fine pomeriggio, tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban, non lontano dall'Esplanade des Invalides, punto di arrivo del corteo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un’auto Bmw è stata incendiata sul boulevard des Invalides e le forze dell’ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio della catena di vinai Nicolas nei pressi della stazione della metropolitana Duroc.

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