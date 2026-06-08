Sei persone accoltellate alla Penn Station di New York

Keystone-SDA

Almeno sei persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi.

2 minuti

(Keystone-ATS) La stazione è un importante snodo del trasporto di New York e serve una media di circa 600’000 passeggeri al giorno. Una fonte della polizia coinvolta nelle indagini ha riferito a Cbs News che l’accoltellamento è stato un atto di violenza casuale. Le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini ad evitare la zona, prevedendo rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico.

“Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza”, ha scritto su X il sindaco Zohran Mamdani. A suo dire, gli agenti della polizia di Amtrak, la compagnia ferroviaria nazionale, sono intervenuti sul posto per fermare l’attacco e arrestare l’aggressore.

Il revisore dei conti della città, Mark Levine, ha suggerito che l’autore soffrisse di gravi problemi di salute mentale: “Molti interrogativi importanti sorgono sul fatto che questo sospetto sia sfuggito alle cure di un sistema di salute mentale fin troppo permeabile”.

L’aggressione avviene alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città e a pochi giorni dall’avvio dei Mondiali di calcio. Penn Station si trova vicino al Madison Square Garden, dove Donald Trump dovrebbe assistere a gara-3 della serie tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs.

La presenza del presidente al match di basket ha già comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza attorno all’arena e negli isolati circostanti e per tutta la giornata è prevista una massiccia presenza di agenti del Secret Service, del dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie. Le autorità non hanno per ora chiarito se l’episodio di violenza influirà sui piani di sicurezza per la partita.