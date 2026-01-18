The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Selecta vuole prezzi dinamici e dire addio ai contanti

Keystone-SDA

Rivoluzione in vista per i clienti di Selecta, gruppo specializzato negli automatici del caffè, di bevande e di snack installati negli uffici nonché in luoghi pubblici: entro tre anni tutti i 309'000 apparecchi gestiti diventeranno senza contanti, anche in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) E l’impresa sta pensando a prezzi dinamici, con i prodotti che diventeranno più cari fuori dagli orari di apertura dei normali negozi.

“La gestione del contante genera costi e alimenta il vandalismo”, afferma Venkie Shantaram, CEO della società dall’ottobre scorso, in un’intervista pubblicata dal portale Watson. Oggi malgrado la tendenza digitale, “in Svizzera, Italia, Spagna, Germania e Francia la maggioranza paga ancora con monete”, con circa 20 milioni di euro mensili circolanti nelle macchine.

La strategia più audace riguarda i prezzi. “Valuteremo la nostra offerta, prodotto per prodotto. In passato eravamo semplicemente troppo cari”, ammette il 53enne. L’obiettivo è introdurre una tariffazione dinamica su due fasce orarie: “Perché non avere due prezzi diversi al giorno? Uno durante l’orario di apertura dei negozi e uno dopo?”. L’aumento serale non sarà drastico: “Rispetto ai supermercati, i prodotti non dovrebbero costare più del 10% di giorno; su quella base, si potrebbe aggiungere un altro 10% in orario notturno”.

Parallelamente il dirigente caldeggia uno sfoltimento dell’assortimento. “Il 19% dei nostri prodotti genera l’80% del margine lordo: molti articoli ci rendono troppo poco”. L’offerta futura sarà più mirata e potrebbe includere articoli di igiene come assorbenti o, previa verifica anagrafica, prodotti del tabacco e alternative smoke-free.

Vengono per contro abbandonati i “castelli in aria” del passato, come l’espansione massiccia nei frigoriferi intelligenti per pasti freschi in ufficio. “I pasti freschi non sono la nostra competenza principale: questa strategia ci costa ancora molto”, dichiara il dirigente, rivelando di avere “500 frigoriferi inutilizzati in magazzino da vendere”. Anche la collaborazione con Coop per i “Coop to go” in luoghi semi-pubblici sarà ridimensionata.

La crisi ha insegnato la lezione più dura: Selecta, un anno fa, aveva un debito di 1,1 miliardi di euro. “Al mio arrivo, ho scoperto che avevamo 7300 fornitori: sono circa 6000 di troppo”. Ora, con nuovi investitori istituzionali al posto dei fondi private equity, il percorso è chiaro: “Il 2026 è un anno cruciale. Dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

La riorganizzazione comporta anche dolorosi tagli. Dagli oltre 10’000 dipendenti del 2020 si è scesi a 6000, con ulteriori 80 posti cancellati di recente in Svizzera. “Sono convinto che ci siano ancora inefficienze: in alcuni casi, bastano due addetti invece di quattro per il rifornimento”, osserva lo specialista di nazionalità inglese, prevedendo un ulteriore calo a “5500 o anche 5000” collaboratori.

Simbolicamente significativo è lo spostamento della sede legale a Londra, “per un bacino di talenti più ampio”, mentre il quartier generale operativo svizzero resta a Cham (ZG) in un ufficio di co-working più economico. “La Svizzera rimane il nostro mercato più grande e redditizio”, tiene a precisare Shantaram. Alla domanda se Selecta esisterà ancora tra cinque anni, la risposta del nuovo capitano è netta: “Assolutamente: al 100 per cento”, conclude.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR