Seul, ‘Yoon risponda di insurrezione e abuso di potere’

Gli investigatori sudcoreani dell'anticorruzione (Cio) hanno raccomandato che il presidente Yoon Suk-yeol, sotto impeachment per il maldestro tentativo di legge marziale del 3 dicembre, sia ufficialmente incriminato per insurrezione e abuso di potere.

Sono i risultati dell'inchiesta di 51 giorni condotta dal Cio e ora consegnati alla procura di Seul che dovrà proseguire il procedimento. Le accuse ufficiali, secondo i media locali, sono di "aver guidato un'insurrezione" e di "abuso di potere". Yoon è il primo capo di Stato sudcoreano in carica ad essere stato arrestato.

L’Ufficio investigativo sulla corruzione per alti funzionari (Cio), non avendo i poteri per incriminare un presidente, ha riferito di aver richiesto le incriminazioni formali contro il presidente, attualmente sospeso dalle sue funzioni, trasferendo il caso alla procura di Seul.

Yoon è accusato di collusione con l’allora ministro della Difesa, Kim Yong-hyun, e altri funzionari civili e militari di alto livello allo scopo di scatenare una rivolta attraverso l’imposizione del 3 dicembre della dichiarazione della legge marziale, durata circa sei ore e bocciata da un drammatico voto parlamentare notturno. È anche accusato di abuso di potere per aver inviato le truppe all’Assemblea nazionale, il parlamento di Seul, per impedire ai deputati di respingere il decreto.

Yoon è agli arresti presso il centro di detenzione di Uiwang, a sud della capitale, mentre è in corso anche il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale sulla conferma o sul rigetto del suo impeachment di dicembre da parte dell’Assemblea nazionale: se sarà mantenuto, il presidente sarà rimosso dall’incarico, innescando elezioni presidenziali anticipate entro 60 giorni. Se respinto, invece, l’ex procuratore capo nazionale sarà reintegrato e tornerà nel pieno delle sue funzioni.