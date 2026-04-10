SG: delitto ad Au, arrestato un uomo di 51 anni

Keystone-SDA

La polizia di San Gallo ha comunicato oggi di aver arrestato un uomo sospettato di essere l'autore dei fatti avvenuti ieri pomeriggio ad Au, culminati con il ferimento di quattro persone. Si tratta di un cittadino serbo di 51 anni non domiciliato in Svizzera.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ieri, poco dopo le 14:00, le forze dell’ordine sono intervenute nei pressi di una casa plurifamiliare, dove hanno rinvenuto un 73enne e tre donne di 57, 65 e 87 anni con lesioni di varie entità. Le due donne di 65 e 87 anni sono state elitrasportate con la Rega al nosocomio con gravi ferite mentre le altre due persone sono state trasferite in ospedale in ambulanza.

In seguito ai fatti la polizia ha subito avviato le ricerche durante le quali è stato fermato il presunto autore del gesto. L’arresto è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione, emerge dal comunicato diramato oggi dalla polizia cantonale sangallese. Nel corso degli accertamenti si sono accentuati gli indizi di colpevolezza che collegano il 51enne ai fatti, precisa la nota.

I contorni della vicenda sono tuttavia ancora poco chiari. Il legame del cittadino serbo con le quattro persone ferite, nonché la dinamica dell’accaduto sono oggetto di indagini. Gli inquirenti stanno inoltre chiarendo i retroscena, il movente e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

A causa degli accertamenti in corso, la polizia non intende fornire ulteriori dettagli sulle lesioni riportate dalla vittime. Al momento, tuttavia, le autorità escludono che si tratti di ferite da arma da fuoco.