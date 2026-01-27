Sicilia: frana a Niscemi, l’intera collina sta crollando

Keystone-SDA

"L'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l'impatto è particolarmente complesso".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il capo della Protezione civile italiana, Fabio Ciciliano, durante unsopralluogo a Niscemi, comune siciliano colpito da una frana che ha comportato l’evacuazione di centinaia di famiglia.

“Ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno più essere popolate – ha spiegato Ciciliano in una dichiarazione trasmessa da RaiNews24 -, quindi è necessario ragionare insieme al sindaco su una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. C’è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata”.

“Un dato è certo – ha evidenziato ancora il capo della Protezione Civile -: la frana è assolutamente ancora attiva, l’ho documentato io stesso, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolarmente critica”.