Signa Holding rinuncia alla riorganizzazione e chiede fallimento

1 minuto

(Keystone-ATS) La società immobiliare austriaca Signa Holding dell’ex miliardario René Benko ha ritirato la richiesta di un piano di riorganizzazione e ha chiesto al tribunale commerciale di Vienna di passare alla procedura fallimentare.

Lo ha annunciato il curatore fallimentare di Signa Holding, Christoph Stapf.

Pertanto, non sarà più applicata una quota minima per le richieste dei creditori. Secondo un comunicato stampa, Signa Holding – che ha importanti interessi anche in Svizzera – non dovrebbe più realizzare alcun valore d’investimento significativo dalle partecipazioni in Signa Prime e Signa Development.