Skyguide: problema tecnico risolto, revocate le restrizioni

Skyguide riduce capacità di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo Keystone-SDA

Il problema tecnico che ha colpito stamattina il servizio di controllo del traffico aereo Skyguide è stato risolto. Di conseguenza, è stata revocata la riduzione del 30% della capacità di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo.

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(Keystone-ATS) L’inconveniente tecnico ha interessato il centro di controllo di Dübendorf (ZH). Il sistema che aiuta i controllori a guidare gli aerei in arrivo non visualizzava in modo affidabile i velivoli con ritardi significativi.

Un aggiornamento di tutte le postazioni di lavoro interessate, effettuato nel pomeriggio, ha permesso di ripristinare completamente i sistemi, informa Skyguide tramite una nota. Le limitazioni introdotte sono dunque state abbandonate.

A seguito del problema, gli addetti al traffico aereo hanno dovuto gestire i voli “utilizzando procedure manuali collaudate e sicure”, che però richiedono più tempo. Ecco perché Skyguide ha ridotto precauzionalmente la capacità di avvicinamento allo scalo di Kloten, cosa che sarebbe in ogni caso avvenuta a causa del vento. Il disguido non ha quindi provocato ulteriori ritardi.

Non si sono registrate cancellazioni a seguito di questo disservizio, aveva affermato in giornata una portavoce dell’aeroporto di Zurigo. I passeggeri sono stati informati sui loro voli dalle rispettive compagnie. La sicurezza del traffico aereo è sempre stata garantita, assicura Skyguide nel suo comunicato, scusandosi per gli eventuali disagi arrecati.