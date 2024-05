Springsteen senza voce, rinviato concerto di stasera a Marsiglia

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “A causa di un abbassamento di voce e su ordine dei medici, Bruce Springsteen non è in grado di cantare e salire sul palco questa sera. Il concerto previsto all’Orange Vélodrome di Marsiglia è purtroppo rinviato ad altra data”.

Questo il comunicato della produzione del tour del Boss che ha gettato nello scoramento, nel tardo pomeriggio, migliaia di fan che affollavano già i dintorni, il prato e le tribune dello stadio.

In un tweet, la produzione assicura anche che i biglietti del concerto saranno validi per la nuova data e che le persone che preferiranno invece essere rimborsate potranno rivolgersi al punto vendita in cui hanno acquistato il tagliando.

Mercoledì scorso, nell’ultimo concerto in Inghilterra, allo stadio di Sunderland, la voce di Springsteen era già fortemente compromessa, tanto da non riuscire a cantare uno dei brani più amati da fan, “Thunder Road”, nonostante l’incoraggiamento e gli applausi del pubblico. Il prossimo concerto del tour è in programma a Milano, fra una settimana, allo stadio di San Siro.