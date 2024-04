Stoltenberg, ‘espulse sospette spie russe dalla Nato’

(Keystone-ATS) “Abbiamo espulso personale russo dal quartier generale della Nato. In effetti stavano svolgendo attività che non erano diplomatiche, ma di intelligence”. Lo ha annunciato, in un’intervista alla Bild, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“Stiamo adottando misure per rendere più difficile ai servizi segreti russi svolgere attività illegali tra i Paesi della Nato o al loro interno”, ha aggiunto.

“Abbiamo visto che i servizi segreti russi operano nei Paesi europei da molti anni. Abbiamo anche assistito a tentativi di intensificare le loro attività ma gli alleati della Nato li stanno monitorando, seguendoli molto da vicino”, ha spiegato Stoltenberg in un’intervista video pubblicata dalla Bild sul suo sito online e sul suo canale Youtube.

Il segretario generale “ha fatto riferimento ai passi compiuti negli ultimi anni”, ha quindi precisato il servizio stampa dell’Alleanza atlantica in una nota, ricordando che la Russia ha sospeso la sua missione presso la Nato nell’ottobre 2021.