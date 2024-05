Susanne Wille è la nuova direttrice generale della SSR

(Keystone-ATS) La giornalista svizzero-tedesca Susanne Wille, attualmente direttrice del Dipartimento della cultura dell’emittente di lingua tedesca SRF, sarà la prima donna a dirigere la Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

È stata eletta oggi in occasione dell’assemblea dei delegati della SSR per succedere a Gilles Marchand.

“Susanne Wille è una dirigente esperta, un’abile comunicatrice e una poliglotta che può attingere a una vasta rete di contatti dopo aver ricoperto diverse posizioni in un’ampia gamma di settori”, ha dichiarato la SSR in un comunicato odierno.

La nuova direttrice della SSR porta con sé anche una grande esperienza nella trasformazione digitale, oltre a comprovate capacità di gestione e strategia.

Susanne Wille, 50 anni, ha trascorso più di 20 anni davanti alla telecamera in vari programmi della SRF e negli ultimi quattro anni è stata a capo del Dipartimento della cultura della SRF. La direzione della SSR ha ora davanti a sé compiti importanti, come la distribuzione delle licenze, il calo delle entrate e la votazione sulla riduzione del canone radiotelevisivo prevista per il 2026.