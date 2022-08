In Svizzera cresce l’offerta di alimenti alternativi e sempre più tecnologici a base vegetale che imitano carne, pesce e formaggio. I fattori alla base di questo cambiamento sono molteplici. Nella nostra nuova serie sui cibi del futuro, vi raccontiamo come sta cambiando il nostro modo di mangiare.

Scrivo di scienza e tecnologia per SWI swissinfo.ch da dicembre 2020. Di recente ho lanciato una nuova serie sulle tecnologie alimentari del futuro, in cui racconto la mia transizione verso una dieta più sostenibile, essenzialmente vegana. Ho incontrato molti ostacoli lungo il cammino, ma ho anche raggiunto alcuni traguardi e scoperto nuovi e gustosi cibi. Di seguito potete leggere le prime tre parti della serie:

La Svizzera è un luogo interessante per provare i sostituti vegetali della carne, del pesce e del formaggio, anche se è nota per la sua tradizionale industria lattiero-casearia. Il Paese pullula di ristoranti e supermercati vegetariani e vegani. Sempre più start-up sono entrate in questo mercato, offrendo alternative originali. Ne ho incontrate alcune e ho analizzato la scienza alla base di questi nuovi alimenti.

Gli alimenti a base vegetale sono in aumento

In tutto il mondo, sempre più persone stanno passando a una dieta a base vegetale, meno dipendente dalle fonti proteiche animali. In Svizzera, ad esempio, un hamburger venduto su sei è composto da ingredienti vegetali. La scelta di acquistare tali prodotti è spesso motivata da fattori etici, ambientali e di salute.

La guerra in Ucraina ha evidenziato un nuovo problema che non scomparirà con la fine della guerra: il nostro sistema alimentare è inefficiente perché molte risorse (come il grano) vengono utilizzate per nutrire gli animali negli allevamenti. Ma poiché l'Ucraina può esportare molto meno grano rispetto a prima della guerra, molte persone soffriranno la fame.

Cosa ne pensate? Avete cambiato in qualche modo le vostre abitudini alimentari? Per quali ragioni? Fatecelo sapere unendovi al nostro dibattito qui sotto:

